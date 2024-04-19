Более 7 тысяч игроманов в Казахстане запретили себе азартные игры при помощи eGov

Спустя полтора года согласований до мажилиса дошёл пакет законодательных поправок о препятствии лудомании, передает BaigeNews со ссылкой на ranking.kz. Ускорение одному из самых "долгоиграющих" проектов придал президент, поручивший завершить работу над изменениями до конца текущей парламентской сессии, то есть до летних каникул. Известно, что в пакет входят около 50 поправок в два кодекса и семь законов.

Новеллы предполагают несколько принципиально новых ограничений для легальных букмекеров и владельцев казино, в том числе онлайн-площадок для азартных игр. Главное: запрет на участие в играх должников и установку в жилых зонах игровых терминалов, ужесточение требований по размещению рекламы букмекеров и тотализаторов, увеличение возрастного ценза для игроков до 25 лет. Чтобы "отбелить" рынок и вывести из тени серые схемы, государство намерено начать контролировать доходы беттинг-бизнеса. Для этого предлагается обязать владельцев букмекерских компаний и казино интегрировать свои информационно-финансовые системы с аппаратными комплексами налоговой.

Законодательное ужесточение в беттинг-сфере в Казахстане предлагается депутатами и правозащитниками уже несколько лет. Тема стала активно обсуждаться после многочисленных жалоб родственников игроманов, которые проигрывают последнее имущество, влезают в огромные долги. Правда, приводимая статистика по лудомании пока имеет размытые очертания. По данным, озвученным мажилисменами, в стране около 350 тыс. человек имеют пагубное пристрастие к азартным играм. В Министерстве здравоохранения РК приводят совсем другие цифры. По расчётам, в республике могут быть игроманами 36 тыс. человек. А вот официально психиатрический диагноз "лудомания" поставлен только 9 казахстанцам.

Реальная численность казахстанских лудоманов — людей с психиатрическим заболеванием — неизвестна. Зато стало ясно, сколько граждан сами видят в себе признаки лудомании. С 18 марта в РК в пилотном режиме действует онлайн-услуга по самостоятельному ограничению себя в участии в азартных играх и пари. Её легко можно подключить через мобильное приложение eGov mobile. По данным Министерства туризма и спорта РК, к началу апреля самозапрет выставили более 7 тыс. казахстанцев. Ещё 3 тыс. человек написали заявление об ограничении приёма ставок в бумажном виде. Итого только за две недели численность игроков, признавших у себя проблемы, превысила 10 тыс. человек.

О масштабах игорного бизнеса в РК можно судить по официальным данным Бюро национальной статистики АСПиР РК. За прошлый год букмекерскими конторами и казино было оказано услуг на сумму 368,7 млрд тг. Общий объём услуг за пять лет превысил 1 трлн тг.

Есть несколько факторов, которые в настоящее время влияют на рост лудомании и количества жалоб родственников игроманов. По данным Ассоциации по защите прав в сфере игорного бизнеса РК, игорный онлайн-бизнес в стране частично находится в тени. Кроме интернет-компаний, которые работают в Казахстане нелегально, без каких-либо лицензий, есть ещё иностранные букмекеры и онлайн-казино. Часть проигранных казахстанцами денег "уходит" тем, кто не платит налоги, или за границу. В ассоциации отмечают, что контролировать этот процесс возможно через запрет платёжным организациям переводить деньги в пользу иностранных игорных компаний.

Другая проблема, усугубляющая лудоманию в Казахстане - отсутствие "стоп-запретов" для проигравших игроков. К сожалению, букмекеры и работники казино пока принимают ставки у людей, которые за день уже потеряли большие суммы. Также в настоящее время ещё нет никаких лимитов на азартные игры для казахстанцев, имеющих долги и кредиты.