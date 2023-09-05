Более 670 автомобилистов наказали за газобаллонное оборудование
Сегодня, 10:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:44Сегодня, 10:44
177Фото: Baigenews.kz
МЧС совместно с МВД проведено трехдневное оперативно-профилактическое мероприятие "ГАЗБАЛЛОН", в ходе которого были выявлены и наказаны владельцы авто с газобаллонным оборудованием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
По информации МЧС, более 670 владельцев авто, оснащенных газобаллонным оборудованием, привлечено к административной ответственности
"Всего проведено свыше 600 рейдов, по итогам к административной ответственности привлечено 679 человек. В ходе ОПМ разъяснительной работой охвачено более 10 тыс. человек и непосредственно свыше 6 тыс. водителей", - сообщили в ведомстве.
В ведомстве напомнили о том, что стоянка автомобилей на газовом топливе не допускается в закрытых паркингах.
Самое читаемое
- Застолье в колонии: на скандальное фото Серика Кудебаева отреагировали в КУИС
- Ангелина Лукас подняла флаг Казахстана на 70-тысячном стадионе
- Ветер, дождь и мокрый снег: о погоде в Казахстане на понедельник рассказали синоптики
- Неурожай лука ожидают в Жамбылской области
- Казахстанская журналистка и её дочь погибли в ДТП в Турции