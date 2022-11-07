Более 6000 рыб и 54 тюленя спасли пограничники на Каспии

КНБ Казахстана сообщил о завершении совместных с ФСБ России мероприятий в акватории Каспийского моря. Предотвращён ущерб в размере 1,82 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Пограничники двух государств в апреле и октябре провели оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение браконьерской деятельности и сохранение биологического разнообразия моря.

В морском пространстве задержано 153 правонарушителя. Из них 79 оказались нарушителями пограничного режима, 71 - режима территориальных и внутренних вод, трое - режима государственной границы. Изъято 68 плавательных средств, около 400 километров сетей браконьерского лова и более 17 тысяч крючковых снастей.

В естественную среду обитания возвращено 946 экземпляров рыб осетровых пород, 5 321 экземпляр рыб частиковых пород, а также 54 тюленя.

К нарушителям законодательства РК применены меры в виде штрафов на сумму более 3,3 миллиона тенге.