Более 500 тысяч тенге заплатит владелец пса, покусавшего ребёнка в Астане

Несовершеннолетнюю девочку покусала собака в Астане. Не добившись от владельца животного компенсации, родители ребёнка обратились в суд, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Астаны. Истец требовал возмещения морального вреда и материального ущерба, так как после происшествия ребёнок получил телесные повреждения и находился на стационарном лечении.

Ответчик привлечён к административной ответственности за нарушение законности в области ответственного обращения с животными (пункт 4 части 1 статьи 407-2 КоАП РК).

"Суд в защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего провёл примирительную процедуру. Стороны пришли к миру. Ответчик добровольно согласился возместить моральный вред в сумме 300 тысяч тенге, материальный ущерб - 200 тысяч тенге и судебные расходы по оплате помощи представителя в течение двух месяцев", - сообщили в суде.

Утверждено медиативное соглашение. Определение пока не вступило в законную силу.