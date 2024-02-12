Более 500 тысяч тенге заплатит владелец пса, покусавшего ребёнка в Астане
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Несовершеннолетнюю девочку покусала собака в Астане. Не добившись от владельца животного компенсации, родители ребёнка обратились в суд, передаёт BaigeNews.kz.
Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Астаны. Истец требовал возмещения морального вреда и материального ущерба, так как после происшествия ребёнок получил телесные повреждения и находился на стационарном лечении.
Ответчик привлечён к административной ответственности за нарушение законности в области ответственного обращения с животными (пункт 4 части 1 статьи 407-2 КоАП РК).
"Суд в защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего провёл примирительную процедуру. Стороны пришли к миру. Ответчик добровольно согласился возместить моральный вред в сумме 300 тысяч тенге, материальный ущерб - 200 тысяч тенге и судебные расходы по оплате помощи представителя в течение двух месяцев", - сообщили в суде.
Утверждено медиативное соглашение. Определение пока не вступило в законную силу.
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