Более 4,6 миллиона казахстанцев проголосовали на выборах президента

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Центральная избирательная комиссиия РК предоставила информацию о явке избирателей, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным, представленным областными комиссиями и комиссиями городов республиканского значения, столицы к 12.00 часам 20 ноября 2022 года бюллетени получили:

1. по области Абай – 43,67 процента;

2. по Акмолинской области – 47,13 процента;

3. по Актюбинской области – 44,48 процента;

4. по Алматинской области – 25,83 процента;

5. по Атырауской области – 40,42 процента;

6. по Западно-Казахстанской области – 27,55 процента

7. по Жамбылской области – 41,29 процента;

8. по области Жетісу – 42,18 процента;

9. по Карагандинской области – 44,99 процента

10. по Костанайской области – 42,87 процента;

11. по Кызылординской области – 43,46 процента;

12. по Мангистауской области – 41,19 процента;

13. по Павлодарской области – 44,23 процента;

14. по Северо-Казахстанской области – 43,64 процента;

15. по Туркестанский области – 64,21 процента;

16. по области Ұлытау – 52,22 процента;

17. по Восточно-Казахстанской области – 41,86 процента;

18. по г. Астана – 19,33 процента;

19. по г. Алматы – 16,89 процента;

20. по г. Шымкент – 34,41 процента.

Всего по состоянию на 12.00 по стране бюлетени получили 4 606 596 казахстанцев, что составляет 38,55 процента от числа включённых в списки избирателей.

Напомним, в Казахстане сегодня проходят внеочередные президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов в президенты Казахстана:

Касым-Жомарт Токаев - от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана;

Жигули Дайрабаев - от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Каракат Абден - от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Cалтанат Турсынбекова - Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" ("Казахские матери – дорога к традициям");

Мейрам Кажыкен – от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Нурлан Ауесбаев – от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).