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  • Более 4,6 миллиона казахстанцев проголосовали на выборах президента
inbusiness.kz Сегодня, 12:26
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Сегодня, 12:26
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Фото: inbusiness.kz

Более 4,6 миллиона казахстанцев проголосовали на выборах президента

Центральная избирательная комиссиия РК предоставила информацию о явке избирателей, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным, представленным областными комиссиями и комиссиями городов республиканского значения, столицы к 12.00 часам 20 ноября 2022 года бюллетени получили:

1.  по области Абай – 43,67 процента;
2.  по Акмолинской области – 47,13 процента;
3.  по Актюбинской области – 44,48 процента;
4.  по Алматинской области – 25,83 процента;
5.  по Атырауской области – 40,42 процента;
6.  по Западно-Казахстанской области – 27,55 процента
7.  по Жамбылской области – 41,29 процента;
8.  по области Жетісу – 42,18 процента;
9.  по Карагандинской области – 44,99 процента
10.  по Костанайской области – 42,87 процента;
11.  по Кызылординской области – 43,46 процента;
12.  по Мангистауской области – 41,19 процента;
13.  по Павлодарской области – 44,23 процента;
14.  по Северо-Казахстанской области – 43,64 процента;
15.  по Туркестанский области – 64,21 процента;
16.  по области Ұлытау – 52,22 процента;
17.  по Восточно-Казахстанской области – 41,86 процента;
18.  по г. Астана – 19,33 процента;
19.  по г. Алматы – 16,89  процента;
20.  по г. Шымкент – 34,41 процента.

Всего по состоянию на 12.00 по стране бюлетени получили 4 606 596 казахстанцев, что составляет 38,55 процента от числа включённых в списки избирателей.

Напомним, в Казахстане сегодня проходят внеочередные президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов в президенты Казахстана:

Касым-Жомарт Токаев - от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана;

Жигули Дайрабаев - от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Каракат Абден - от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Cалтанат Турсынбекова - Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" ("Казахские матери – дорога к традициям");

Мейрам Кажыкен – от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Нурлан Ауесбаев – от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).

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#выборы президента #выборы
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:26
191
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