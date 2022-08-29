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Более 440 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане Сегодня, 08:27
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Более 440 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

За сутки в Казахстане зарегистрировано 445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об эпидемиологической ситуации сообщили в МВК по нераспространению COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

Нет новых пациентов только в Шымкенте и Улытауской области.

В остальных регионах ситуация выглядит так:

Нур-Султан – 77, 

Алматы – 45,

Акмолинская область – 67,

Актюбинская область – 16,

Алматинская область – 5,

Жетысуская область - 5,

Атырауская область – 10, 

ВКО – 5, 

Абайская область - 11,

Жамбылская область – 4, 

ЗКО – 28, 

Карагандинская область – 61, 

Костанайская область – 48, 

Кызылординская область – 3, 

Мангистауская область – 9, 

Павлодарская область – 27, 

СКО – 23, 

Туркестанская область – 1. 

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#коронавирус #Минздрав #здоровье
Сегодня, 08:27
121
Журналист

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