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Более 402 млрд тенге получили казахстанцы пособий по инвалидности и потере кормильца
С начала года казахстанцам выплачено более 402 млрд тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца. В ноябре 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 28,5 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 9,3 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Министерство труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 декабря 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 527,7 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 184,3 тыс. человек.
Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.
На 1 декабря 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 54 062 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 50 368 тенге.
Вместе с тем размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года будут повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума.
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