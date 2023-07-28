Более 400 тысяч детей получат помощь для подготовки к школе

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В рамках поручения Главы государства в этом году более 400 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения будут охвачены материальной помощью на обеспечение школьной формой, школьными принадлежностями, передаёт Baigenews.kz.

В текущем году минимальный объем средств на каждого обучающегося для приобретения одежды, канцелярских товаров определен в размере не ниже величины прожиточного минимума – 40 567 тенге. Все перечисления денежных средств осуществляются на картсчета родителей.

"Денежные средства будут предоставляться родителям для того, чтобы они вместе с детьми могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь, канцтовары. Принятые изменения позволят родителям и детям самостоятельно выбрать поставщиков и исключит предоставление некачественных товаров", - отметил заместитель председателя комитета по охране прав детей Жолдас Батырхан.

Для оказания материальной помощи нуждающимся семьям и 100% обеспечения детей на образование функционирует Фонд всеобщего обязательного среднего образования. В рамках фонда "Всеобуч" материальная помощь оказывается детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, а также детям из семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Финансовую помощь в преддверии нового учебного года получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации. В том числе дети, погибших из области Абай.

В прошлом году сумма на приобретение школьных комплектов варьировалась от 17 тысяч тенге.