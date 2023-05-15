Более 40% выпускников вузов в Казахстане не работают по профессии

Фото: antiplagiat-killer.com

Более 40 процентов молодых специалистов, получивших высшее образование, не работают по профессии, передаёт BaigeNews.kz. По словам депутата мажилиса Динары Наумовой, это отрицательно сказывается на экономике страны, государство тратит огромные средства на обучение одного студента, деньги осваиваются, но в итоге выпускник не работает по специальности и уходит в другую сферу, а дефицит того или иного специалиста в стране остается. Для самого выпускника это может быть и хорошо, возможно он нашел себя в другой сфере. Но это негативно сказаться на бюджете страны.

"Недостаточное внимание, уделяемое вопросам профессиональной ориентации школьников, привело к трудовому парадоксу, где при высоком уровне безработицы существует значительный, все возрастающий спрос на специалистов определенных профессий", - сказала она.

По данным официальной статистики, в 2022 году среди молодежи уровень безработицы составил 3,8 процента, как и в 2021 году.

Согласно опросу казахстанских предпринимателей, проведенный НПП "Атамекен" (в опросе участвовали более 51 тысячи предприятий и индивидуальных предпринимателей) в Казахстане среди отраслей, остро нуждающихся в кадрах – торговля, обрабатывающая промышленность, строительство, образование, сельское, лесное и рыбное хозяйства.

Так, из заявленной потребности в более 134 тысяч кадров, почти половине специалистов для работы достаточно профессионально-технического образования, еще более четверти работников могут утроиться на работу без образования и только для каждой пятой вакансии необходимо обязательное наличие высшего образования.

Глобализация, возросший уровень конкуренции на рынке труда, исчезание старых и появление новых профессий – это та реальность, для ориентации в которой необходимы соответствующие знания и навыки. Осознанный выбор молодыми людьми своей будущей профессии является одним из важных решений, во многом определяющих их дальнейшую жизненную стратегию. Необходимо показать красоту профессии, настраивая школьников на то, что от них самих будет зависеть, что нужно предпринимать всё необходимое для усиления своей конкурентоспособности.

Как показывает опыт многих стран, предоставление качественных услуг по профессиональной ориентации на всех уровнях образовательной системы относится к числу неотъемлемых функций государства.

"На сегодняшний день только заинтересованные ведомства, структурные подразделения, компании проводят работу в данном направлении, исходя из своего видения. Нет единой согласованной стратегии", - добавила Наумова.

Депутат считает необходимым реформировать систему профориентационной работы. В частности предлагается проведение работы по введению законодательного обеспечения, регулирующего работу в сфере профориентации школьников, создание единого национального профориентационного центра.

Кроме того, Наумова предлагает рассмотреть возможность привлечения всех представителей рынка труда к профориентационным мероприятиям, полное обеспечение экономического анализа и прогнозирования, а также ведение системного контроля.