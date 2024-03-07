Более 3,5 тысяч женщин трудятся в железнодорожной сфере Казахстана
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Сегодня в АО "Пассажирские перевозки" насчитывается свыше 3,5 тысяч прекрасных дам, среди которых 1000 проводниц поездов и 400 сотрудниц касс. В преддверии Международного женского дня важно отметить, что их труд непосредственно связан с обеспечением движения и предоставлением услуг в поездах, что является ключевым фактором для функционирования пассажирских поездов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Проводницы в месяц пребывают в пути от 170 до 180 часов, вдали от своей семьи.
"Ежедневно роль каждой проводницы становится ключевой при нахождении поездов на линии и в обеспечении работы подвижного состава, предоставляя высокий уровень сервиса и услуг для пассажиров. Их труд иногда выходит за пределы основных функций, где они выступают в роли психологов, нянь и медсестер одновременно. В разных жизненных ситуациях проводницам приходится становиться даже акушерками и нести ответственность не только за жизнь пассажиров, но и за новорожденных детей", - говорится в сообщении.
К примеру, за последние три года в пассажирских поездах Нацперевозчика появились на свет 12 младенцев. Заслуживает внимания, что в каждом из этих случаев проводницы, принимавшие роды, сами являются многодетными матерями.
Сотрудницы касс Нацперевозчика выполняют немаловажную роль в железнодорожной сфере. Они не только осуществляют продажу билетов, но также предоставляют пассажирам необходимую информацию о графике движения поездов и процессе покупки билетов. По всей стране в режиме 24/7 функционирует 165 касс. И работа касс является непрерывной благодаря усердному труду прекрасной половины человечества, которые работают в две смены.
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