Более 3,5 тысяч женщин трудятся в железнодорожной сфере Казахстана

Сегодня в АО "Пассажирские перевозки" насчитывается свыше 3,5 тысяч прекрасных дам, среди которых 1000 проводниц поездов и 400 сотрудниц касс. В преддверии Международного женского дня важно отметить, что их труд непосредственно связан с обеспечением движения и предоставлением услуг в поездах, что является ключевым фактором для функционирования пассажирских поездов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Проводницы в месяц пребывают в пути от 170 до 180 часов, вдали от своей семьи.

"Ежедневно роль каждой проводницы становится ключевой при нахождении поездов на линии и в обеспечении работы подвижного состава, предоставляя высокий уровень сервиса и услуг для пассажиров. Их труд иногда выходит за пределы основных функций, где они выступают в роли психологов, нянь и медсестер одновременно. В разных жизненных ситуациях проводницам приходится становиться даже акушерками и нести ответственность не только за жизнь пассажиров, но и за новорожденных детей", - говорится в сообщении.