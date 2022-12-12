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"Более 300 тысяч тенге тратим на продукты" — Алтай Кульгинов о семейном бюджете
Экс-аким Астаны недавно назначенный заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов рассказал, какую сумму его семья тратит на продукты в месяц, передаёт BaigeNews.kz.
"Где-то 300–350 тысяч тенге. Закупаемся в магазинах города. Супруга покупает, где-то я, если получается, в свободное от работы время", — рассказал он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства после расширенного заседания кабмина в Астане.
Алтай Кульгинов также сообщил, что на данный момент не знает, какую зарплату будет получать на новой должности.
Напомним, что восьмого декабря президент освободил Алтая Кульгинова от должности акима столицы. После трёх лет руководства главным городом страны его назначили заместителем премьер-министра.
О том, чем запомнился Кульгинов на посту акима столицы, можно прочитать здесь.
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