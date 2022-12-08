Трудно быть акимом. Какое наследие оставил после себя Кульгинов

Фото: акимат Нур-Султана

Экс-аким Астаны Алтай Кульгинов был назначен главой города в допандемийном 2019 году. Он брался за решение многих проблемных вопросов молодого мегаполиса, пытался быть новатором и грозным борцом с недостроем, но так и не заслужил народной любви.

Подробнее об инициативах Кульгинова и его наследии - в материале BaigeNews.kz.

Судьба Малого Талдыколя

Если в чём-то астанчане и сходятся во мнении, так это в том, что в городе не хватает парков и эко-территорий для отдыха. Одной из таких зон был Малый Талдыколь, который облюбовали не только жители левого берега, но и редкие виды птиц - например, розовые фламинго. Разочарованию горожан не было придела, когда озеро начали засыпать, причем варварским, по их словам, способом - сбрасывая в водоём мусор и землю.







Собралась группа активных граждан, которая начала отстаивать идею сохранения водоёма. Но акимат был не приклонен, и засыпка и застройка озера продолжалась. Не помешали ни акции протеста, ни запретительные постановления суда. А розовых фламинго, заявили городские власти, в водоём подселили активисты.

"Это водно-болотистый объект, заиленная вода. Когда эксперты проверяли, качество воды не соответствует нормам, но мы хотим оставить этот водоём, порядка 25-30 гектаров. Провести дноуглубительные работы, благоустроить, сделать велопешеходные территории, озеленить и где-то сохранить природный ландшафт. Те же камыши, чтобы там была живность, птицы. Это должно быть красивым живописным местом. Мы в ближайшее время объявляем конкурс на проектно-сметную документацию, привлечем общественников, специалистов. Так просто оставлять нельзя, эта вода просто высохнет. Я лично как житель города и как аким за то, чтобы оставить этот водоём, и чтобы он был красивым, привлекательным местом, и эту работу мы сделаем. Но рядом должны строиться социальные объекты, те же школы, детские сады и жильё. Население растёт, мы должны придерживаться компактной застройки города. Болото просто так оставить нельзя. Во-первых, это не экологично, во-вторых, это опасно для людей. Когда есть возможность сделать лучше, давайте сделаем лучше. Такой проект есть", – сказал тогда Кульгинов.

Аким также посетовал на то, что озеро раньше неприятно пахло. Правда, местные жители утверждают, что плохого запаха там не было никогда. А чтобы он и не появлялся, добавили экологи, нужно просто периодически чистить дно от мусора и водорослей.



Что бы не говорил аким, озеро всё равно продолжили засыпать и уничтожать, а активисты были вынуждены бегать по судам, чтобы это прекратить. Возможно, новый градоначальник сможет поставить точку в этом деле, и оно не превратится в переходящую от акима к акиму эстафету.

Застройка Ботанического сада

За два года карантина столичные власти пытались всячески оправдать строительство коммерческих объектов на территории Ботанического сада. Мол, у отдыхающих на свежем воздухе появляется желание поесть. Однако жители в этой инициативе увидели аппетиты лишь самих предпринимателей. В итоге акимат сдался и принял во внимание общественное мнение. В проекте застройки здесь остался только один объект - спортивный центр, который, как заявили местные власти, не противоречит концепции спортивно-оздоровительного направления. Три ресторана исключили из проекта застройки.







Однако это вовсе не означает, что больше объектов строиться не будет. Главный критерий теперь - соответствие спортивно-оздоровительной концепции. Значит фитнес-центров может стать больше. Мало того, на сайтах по продаже недвижимости периодически выставляются огромные куски земель, относящихся к территории крупнейшего парка. Но акимат уверяет, что это всего лишь недоразумения. Пока возведение новых зданий не планируется.



Сам Ботанический сад разделён на две части. Внутренняя территория имеет статус особо охраняемых земель и предназначена для научных исследований. Внешняя парковая зона должна защищать новые породы деревьев от жёстких климатических условий. Однако здесь сохнут и гибнут даже самые неприхотливые растения.

Ливнёвки за миллиарды

В октябре 2021 года суд Нур-Султана поставил точку в споре по распределению миллиардов тенге на строительство ливневой канализации в столице. Строительные компании несколько месяцев выясняли, кто же из них выиграл лакомый тендер. Дело даже дошло до Верховного суда.



Напомним, предысторию. Из бюджета Нур-Султана на строительство и реконструкцию ливнёвок выделили 11 609 168 321 тенге. В конкурс включились сразу семь фирм, и в итоге победителем признали АО "Алматыинжстрой", которое запросило за свою работу чуть меньше заявленной суммы - 10 448 251 488 тенге. Проигравшие компании с таким решением не согласились и подали в суд. Причём боролись за желанный тендер не только строительные фирмы, но и чиновники, которые, как будто лоббировали интересы "своих" поставщиков. А иначе как объяснить то, что разные госорганы совершенно по-разному трактовали правила конкурсного подсчёта?





Фото 365info.kz



Пока в стенах суда шли бурные дебаты, город подтопляло. Затем ударили морозы, из-за которых строительство дренажных систем перенесли. В итоге пострадали интересы горожан, но не акимата столицы.

Битва за парковки

В 2020 году жители столицы стали свидетелями противостояния городского акимата с ТОО "Парковочное пространство Астаны" ("ППА"). Субъекты ГЧП обвинили друг друга в нарушении условий договора. По заявлению акимата, платные парковки (везде, кроме бульвара Нуржол) незаконны, и всё это время астанчане платили за них зря.



Пять лет назад ТОО "Парковочное пространство Астаны" присмотрело эту прибыльную нишу для бизнеса – платные парковки с минимумом затрат должны были приносить ежедневный доход. Для запуска проекта ППА заключило договор с ТОО "Astana LRT", чтобы быть ближе к акимату, а позже избавилось от неудобного посредника, инициировав проект ГЧП.

Спустя некоторое время акимат спустил проект на тормозах, а в 2020 году подал в суд, настаивая, что вся эта история с платными парковками – самодеятельность компании. Управление транспорта добивалось, чтобы суд расторг договор о ГЧП и позволил демонтировать паркоматы в 44 зонах.

"Всё, что незаконно, будет восстановлено. Согласно договору ГЧП было прописано, где конкретно должны стоять (паркоматы – Прим. авт.). Но некоторые моменты не были согласованы, и без разрешения акимата они начали взимать деньги. Был выдан ряд уведомлений управлением транспорта, которые не привели к успеху, поэтому управление подало в суд. Будем разбираться", – прокомментировал ситуацию Алтай Кульгинов.

Тогда в ТОО "ППА" сообщили, что деньги возвращены пользователям на парковочный счёт. Но, судя по комментариям в социальных сетях, далеко не все их получили. Да и доверие к платным парковкам у населения упало окончательно. Почему городские власти так поздно спохватились? Вопрос остаётся открытым.

Уплотнённая застройка

Столица растёт рекордными темпами, но вместо того, чтобы развиваться на окраинах, застройщики предпочитают лепить дома впритык к друг другу, игнорируя указанные в генпланах города дороги, парковки и социальные объекты. Жители постоянно поднимают этот вопрос в соцсетях и устраивают небольшие митинги, желая привлечь внимание к своим проблемам, но редко добиваются справедливости.



Жители уже заселённого ЖК "Brussels 3" утверждают, что строительная компания Ореn Development возводит рядом с их домом ЖК "Атмосфера 2" с грубыми нарушениями, не учитывая расстояния между домами и высокоэтажность проекта. Жильцы первых этажей могут остаться без солнечного света. Не смотря на заявления акимата о том, что застройку остановят, она продолжается. А ранее на этом месте обещали возвести детский сад.







Жильцы ЖК "BI City Seoul" тоже столкнулись с изменениями в застройке своего района, которые провели без согласования и уведомления. Компания "БАЗИС-А" строит на углу проспекта Туран и Сыганак очередной многоэтажный ЖК, хотя изначально по плану там должен был быть сквер.



Также владельцы квартир в ЖК "Зам Зам" выходили на встречу с представителями акимата. Астанчане возмущены качеством местных дорог, плохой канализацией и отсутствием скверов и зеленых насаждений. По их словам, из-за бесконечной стройки, которая постепенно отнимает места у парковки и дорог, они скоро окажутся отрезаны от остального города.



В итоге об этой проблеме высказался даже президент. Касым-Жомарт Токаев поручил акимам Нур-Султана и Алматы прислушаться к просьбам жителей городов и прекратить уплотнённое строительство высотных домов вблизи жилищных комплексов. Не понятно, услышали ли акимы это поручение - пока никаких изменений не заметно. Возможно, с этим, как и со многими другими проблемами, придется разбираться их преемникам.