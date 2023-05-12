Более 300 тысяч медсестёр отмечают свой профессиональный праздник в Казахстане

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Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры, идею которого предложила Флоренс Найтингейл, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав страны. Она считается основоположницей сестринского дела, совершила переворот в общественном сознании и во взглядах на роль и место медицинской сестры в охране здоровья общества. Сегодня этот профессиональный праздник отмечается более чем в 50 странах, в том числе и в Казахстане.

"Роль медицинских сестер в системе здравоохранения с каждым годом становится всё важнее. В соответствии с требованиями времени растёт участие среднего медперсонала в лечебном процессе, расширяется функционал, как и профессиональная ответственность за здоровье пациента. Ведь именно на плечах среднего медперсонала ложиться до 80 процентов всей заботы о больных", - говорится в сообщении.

К слову, медсёстры составляют одну из самых многочисленных профессиональных групп в системе здравоохранения. Сегодня в медицинских организациях Казахстана трудятся более 188 тысяч средних медицинских работников, на селе более 54 тысяч, на уровне первичного звена - 65 тысяч.

Вместе с тем подготовкой будущих средних медицинских работников занимаются 91 медицинский колледж, из них 24 государственных и 67 негосударственных, 37 имеют статус "высший" медицинский колледж.

По данным 2022 года, в колледжах обучаются более 103 тысяч студентов, по государственному образовательному заказу поступили 23 400 учащихся.

Так, казахстанские колледжи ведут подготовку по девяти специальностям: лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело, стоматология, стоматология ортопедическая, гигиена-эпидемиология, лабораторная диагностика, фармация, медицинская оптика.

"Во всех регионах Казахстана в преддверии праздника проводятся форумы, научно-практические конференции, где медицинские сестры, акушерки, фельдшера, лаборанты принимают участие, выступая с докладами на различные темы, а также получают нагрудные знаки, медали, грамоты и благодарственные письма Министерства здравоохранения РК, в том числе "Еңбек ардагері" - 15, "Денсаулық сақтау ісінің үздігі" - 30, "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін" - 27, "Құрмет грамотасы" - 96 и "Алғыс хат" - 98", - отметили в Минздраве.

Министерство здравоохранения Казахстана поздравило всех медицинских сестёр с профессиональным праздником.