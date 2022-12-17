Более 300 семей-дольщиков в столице получили ключи от квартир

Фото: instagram/jenis_qasymbek

В Астане заселили жилищный комплекс "Royal Expo", достроить который должны были ещё несколько лет назад. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.

Он подчеркнул, что перед акиматом стоит задача завершить долгострои города. Ранееиз 150 многоквартирных жилых комплексов-долгостроев было завершено строительство 120 ЖК. Тысячи семей смогли заехать в свои долгожданные квартиры.

Фото: instagram/jenis_qasymbek

"В День независимости ещё более 300 семей-дольщиков получили ключи от квартир. Новоселами жители ЖК "Royal Expo" должны были стать ещё несколько лет назад. Поздравляю жителей с праздником и новосельем! Желаю каждой семье крепкого здоровья и благополучия. Мы же со своей стороны будем и дальше работать над тем, чтобы другие дольщики также смогли заехать в своё жильё", — написал Женис Касымбек.

Фото: instagram/jenis_qasymbek

Аким столицы также сообщил, что по оставшимся 15 объектам — а это более 30 ЖК — поставил задачу ускорить темпы строительства, при этом уделяя особое внимание его качеству.

Женис Касымбек напомнил, что завершение долгостроев находится на контроле у главы государства.