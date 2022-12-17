Лента новостей
- Новый Казахстан. Новые области: Абай - духовный центр независимости 14:55 55
- Казахский файтер провалил взвешивание перед поединком в UFC 14:55 49
- Более 300 семей-дольщиков в столице получили ключи от квартир 14:29 104
- Мужчина разбился насмерть, прыгнув с моста в Кызылорде 14:13 124
- Замакима и начальник ДЧС области Жетысу на вертолёте обследовали горный массив 13:57 104
- Жуткое ДТП в Костанайской области: загорелись две машины, погибли два человека 13:33 183
- Бизнес-климат и отопительный сезон: какие поручения дал Токаев премьер-министру 13:16 175
- "Природа добрых дел": в Казахстане объявили победителей конкурса 13:05 114
- Сколько школ и детсадов построят в Астане в ближайшие годы 12:37 135
- Склад с боеприпасами обнаружили полицейские у жителя Актюбинской области 12:02 208
- Легковушка сбила верблюда в Кызылординской области. Погиб человек 11:28 194
- Запрет на дроны и бойкот предприятий: ЕС снова ужесточил антироссийские санкции 11:07 283
- Дамир Исмагулов провёл дуэль взглядов с топовым бойцом UFC 10:36 289
- Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане снизилась в выходные 10:09 198
- "Мы всегда будем хранить память о жертвах Желтоксана" — Токаев 09:25 397
- Полицейского наградили за спасение двоих тонущих детей в Павлодарской области 09:04 183
- В 13 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 08:15 404
- Уникальная казахстанская спортсменка показала самое лучшее упражнение от всех болезней 08:00 908
- Двухлетний ребёнок вернулся из садика с сотрясением мозга 07:20 1102
- Военнослужащего наградили медалью за спасение женщины и детей из пожара 06:44 223
- Смог вновь окутал Алматы 03:58 269
- Трассу Уральск - Атырау закрыли из-за гололеда 02:48 447
- Башню Бурдж-Халифа украсил флаг Казахстана 01:22 450
- 30 человек застряли в снежном заносе в области Жетысу 00:02 307
- Казахстанская CPC Blend стала крупнейшим источником сырой нефти в ЕС 16.12.2022 311
- Жизнь после ЧС: аким Экибастуза отчитался о ситуации в городе 16.12.2022 341
- Сильный ветер и туман обещают синоптики казахстанцам 17 декабря 16.12.2022 322
- Двое детей и четверо взрослых погибли в пожаре в Темиртау 16.12.2022 430
- 13 летний житель Семея стал чемпионом Азии по шахматам среди школьников 16.12.2022 2250
- Димаш Кудайберген поздравил с Днём рождения легендарную Бибигуль Тулегенову 16.12.2022 598
- Гигантский аквариум высотой с шестиэтажный дом разбился в Берлине 16.12.2022 898
- Очереди из фур и легковых авто образовались на границе Казахстана и Кыргызстана 16.12.2022 361
- Сборная Казахстана выиграла "серебро" чемпионата мира по футзалу среди глухих 16.12.2022 506
- Даурен Абаев опубликовал список кинотеатров, где герои нового "Аватара" говорят по-казахски 16.12.2022 565
- Парад домбристов из 130 школьников прошёл в Актау 16.12.2022 318
- Будущие казахстанские полицейские научатся ловить интернет-мошенников с помощью киберполигона 16.12.2022 543
- Зажжение главной ёлки в Астане перенесли на 19 декабря 16.12.2022 591
- Новый Казахстан. Новые области: Улытау - сердце Евразии 16.12.2022 396
- Казахстан и Эстония договорились о совместной борьбе с незаконной миграцией 16.12.2022 389
- Алимханулы попал в список самых избегаемых боксёров 16.12.2022 395
- Две новые даты могут появиться в календаре праздников Казахстана 16.12.2022 792
- Посол Казахстана вручил верительные грамоты королю Великобритании 16.12.2022 348
- Президент Кыргызстана позвонил Касым-Жомарту Токаеву 16.12.2022 301
- "Спортсмены помнят и чтят этот день" — Ермахан Ибраимов о Дне независимости 16.12.2022 450
- Пилотный проект: какой будет единая школьная форма в Казахстане 16.12.2022 373
- Флаг Казахстана в честь Дня независимости подняли в Филадельфии 16.12.2022 464
- Танкисты, снайперы, артиллеристы: лучших военнослужащих отметили в Астане 16.12.2022 322
- "Мы состоялись как государство" - политолог Башимов о Дне независимости 16.12.2022 311
- Из Алматы в Сиань и обратно смогут летать казахстанцы с 23 декабря 16.12.2022 558
- Казахстан состоялся как игрок в глобальном мире — Ариэль Коэн 16.12.2022 728
- GGG: история легенды мирового бокса. Видеорепортаж из Караганды 16.12.2022 594
- Стали известны имена финалистов Национальной премии Umai 16.12.2022 630
- Активисты "Жастар Рухы" почтили память лидеров движения "Алаш" 16.12.2022 341
- Учёные выяснили, где похоронен Кабанбай батыр 16.12.2022 12127
- За сутки коронавирусом заразились 266 казахстанцев 16.12.2022 409
- Казахстан выиграл третий подряд матч на молодежном чемпионате мира по хоккею 16.12.2022 831
- Глава государства поздравил казахстанцев с Днём независимости 16.12.2022 421
- Астанчанам из-за техсбоя выставили завышенные счета за электроэнергию 16.12.2022 741
- Два брака зарегистрировали в посольстве РК в Украине 16.12.2022 13785
- В акимат СКО пришло сообщение о бомбе в ТРЦ Астаны 16.12.2022 529
- Ninety One прокатятся с павлодарцами на такси 16.12.2022 717
- Новая функция в iPhone помогла спасти упавших в каньон туристов 16.12.2022 677
- Пьяный мужчина проник в посольство Узбекистана в Астане и устроил погром 16.12.2022 919
- Спас девять человек. Пожарному из Алматинской области вручили медаль "Ерлігі үшін" 16.12.2022 813
- Айтишников осудили в Кызылорде по делу о незаконном ЕНТ 16.12.2022 814
- В школах Казахстана появятся условия для детей, которые приносят еду с собой 15.12.2022 860
- Казахстанке вместо пары обуви курьер доставил коробку с марихуаной 15.12.2022 1678
- Работа ТЭЦ-1 в Семее возобновлена - акимат 15.12.2022 652
- Культурный скандал назревает в Актобе из-за документального фильма о войне 15.12.2022 2973
- Передают уголь вёдрами: появилось видео с ТЭЦ в Семее 15.12.2022 681
- История одной закупки: как тендеры порождают объекты-призраки 15.12.2022 719
- Сколько казахстанцев зовут Независимость 15.12.2022 789
- Пропускные пункты на границе Казахстана и Китая закроют с 16 декабря 15.12.2022 747
- Несуществующие квартиры премиум класса продаёт застройщик в Алматы 15.12.2022 832
- Почти 23 тонны угля перекидали спасатели и военные из-за аварии на ТЭЦ Семея 15.12.2022 684
- В Казахстан вернули незаконно приобретённые активы на сумму более 600 миллиардов тенге - Бектенов 15.12.2022 805
- Кандидатам в депутаты сената выделят по 550 тысяч тенге из бюджета 15.12.2022 639
- Булат Аюханов: "Балет — это когда болит" 15.12.2022 782
- Акиматы должны ликвидировать все несанкционированные свалки - Смаилов 15.12.2022 641
- 130 кандидатов на 20 мест в сенате: итоги выдвижения озвучили в ЦИК РК 15.12.2022 733
Более 300 семей-дольщиков в столице получили ключи от квартир
В Астане заселили жилищный комплекс "Royal Expo", достроить который должны были ещё несколько лет назад. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.
Он подчеркнул, что перед акиматом стоит задача завершить долгострои города. Ранееиз 150 многоквартирных жилых комплексов-долгостроев было завершено строительство 120 ЖК. Тысячи семей смогли заехать в свои долгожданные квартиры.
Фото: instagram/jenis_qasymbek
"В День независимости ещё более 300 семей-дольщиков получили ключи от квартир. Новоселами жители ЖК "Royal Expo" должны были стать ещё несколько лет назад. Поздравляю жителей с праздником и новосельем! Желаю каждой семье крепкого здоровья и благополучия. Мы же со своей стороны будем и дальше работать над тем, чтобы другие дольщики также смогли заехать в своё жильё", — написал Женис Касымбек.
Фото: instagram/jenis_qasymbek
Аким столицы также сообщил, что по оставшимся 15 объектам — а это более 30 ЖК — поставил задачу ускорить темпы строительства, при этом уделяя особое внимание его качеству.
Женис Касымбек напомнил, что завершение долгостроев находится на контроле у главы государства.
-
Trend news
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 5982
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 42495
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 14853
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 1732
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 3833
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 1339
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 2464
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 3809
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 6478
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 2228
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 44354
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 1623
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 2392
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 8408
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 68036
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 11847
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 4819
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 14369
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 18387
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 4300
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 1967
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 35087
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 2382
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 3213
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 46983
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 7485
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 11848
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 3691
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 54745
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 2869
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 21192
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 9786
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 4164
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 2919
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 5465
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 4442
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 3306
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 3175
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 6027
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 3649
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 37399
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 21670
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 9992
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 7071
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 4129
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 30026
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 45586
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 4150
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 19417
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 6885
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 11656
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 6131
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 5214
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 5101
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 12132
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 44715
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 5113
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 4583
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 14390
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 5435
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 22026
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 6939
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 6099
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 7189
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 11392
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 9594
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 5508
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 13253
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 5043
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 5127
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 6069
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 37774
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 5931
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 7280
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 5737
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 6883
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 7000
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 48274
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 5402
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 62063
-
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 1232
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 1024
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 1541
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 1390
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 1315
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 2352
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 2213
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 2576
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 3054
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 3053
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 3232
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 3102
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 3264
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 3899
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 4009
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 4187
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 4308
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 3972
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 4389
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 4121
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 4259
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 4264
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 4409
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 4649
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 4403
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 4632
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 4772
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 4751
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 4985
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 5498
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 5778
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 5510
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 5879
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 5622
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 5684
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 5682
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 5537
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 5965
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 6229
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 5897
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 24243
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 6297
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 6079
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 6080
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 11239
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 6889
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 16302
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 14357
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 14375
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 15065
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13844
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 18314
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 15026
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 16480
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 17473
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 17084
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 14594
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 15080
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 33793
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 16161
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 19060
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 15189
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 16376
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16958
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 18390
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 16405
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 18439
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17978
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 19201
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 19001
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 35688
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 19534
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 20487
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 20080
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20916
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 21019
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 30851
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 20413
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27791
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 38622