Более 300 млн тенге заработали преступники на незаконных добыче и продаже золота в Казахстане
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Добычей, скупкой и сбытом золота в особо крупном размере занимались преступники в Акмолинской области, Астане и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент АФМ по Акмолинской области.
Сотрудниками Департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры региона изобличили группу преступников, которые занималась незаконным оборотом драгоценных металлов в особо крупном размере лиц.
Отмечается, что установлена вся схема по незаконной добыче, скупке, сбыту золота, изготовления из него неучтённых ювелирных изделий и их реализации.
"С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного "чёрными старателями" в посёлке Бестобе.
В последующем слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и реализовывались в торговых домах Астаны и Шымкента", - рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.
Спикер отметил, что в ходе обысков изъято более одного килограмма золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 миллионов тенге. Также изъято 335 подготовленных к реализации неучтённых ювелирных изделий.
"С января 2021 года по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 миллионов тенге.
Подозреваемыми по делу признаны пять человек, к трём из которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил Алибек Абдилов.
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