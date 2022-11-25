Более 30 тысяч пенсионеров посещают центры активного долголетия в Алматы

Фото: almaty.tv

В Алматы около 32 тысяч пенсионеров посещают центры активного долголетия, передает BaigeNews.kz. Там они занимаются в спортивных и творческих секциях. Всё это доступно представителям старшего поколения бесплатно.

"В центрах пенсионеры нашего города бесплатно могут посещать занятия, такие как йога, скандинавская ходьба, кинезиотерапия. Пенсионерам предлагается один из замечательных способов поддержки физической формы, заряжения энергией и позитивными эмоциями – классические и современные танцы, сформированы танцевальные и музыкальные ансамбли. Стоит выделить занятия лечебно-оздоровительной гимнастикой – айкуне, где пенсионеры выполняют комплексы казахских традиционных упражнений преимущественно в оздоровительных и терапевтических целях. Всего Центры посещают около 32 тысяч пенсионеров, оказано более 418 тысяч разных видов услуг", - проинформировали в акимате города.

Кроме того, в центрах пенсионеров могут проконсультировать врачи и психологи.

"При посещении центров пенсионеры могут обратиться за консультацией к врачам-герантологам, психологам-кенезиологам. Постоянно проводятся тренинги психологов по системе самооздоровления, мастер-классы", - добавили в администрации.

Также в центре пенсионерам помогают освоить электронные государственные услуги. Для этих целей проводятся курсы компьютерной грамотности.

"Многие пенсионеры изъявили желание обучаться латинице, английскому и казахскому языкам. Также для досуга в центрах активного долголетия предусмотрено следующее: шахматы, рисование, живопись и графика, хэндмейд – ручная работа (вязание, вышивание, поделки), техника укрепления памяти, социально-правовые, экономические консультации", - рассказали в пресс-службе акимата.

Ещё с пенсионерами регулярно проводят лекции по здоровому образу жизни, диетологии.

Для желающих были организованы поездки в Чарын, также организуются экскурсии и культпоходы в музеи, театр, фестивали здоровья.

"Число пенсионеров, которые посещают Центры активного долголетия, с каждым днём увеличивается, и это не может не радовать. Пожилые люди говорят искренние слова благодарности, добрые пожелания Центрам и всем его работникам", - отметили в акимате.

С 2018 года центры активного долголетия были открыты во всех районах города. Сегодня в городе функционируют девять центров.

"В июне этого года открылся городской центр на правах КГУ "Центр активного долголетия города Алматы". Деятельность центров активного долголетия направлена на создание условий для реализации потенциала граждан старшего поколения, стимулирования их активного долголетия, вовлечения в активную общественную деятельность", - подчеркнули в пресс-службе.

Всего, как сообщается на сайте акимата Алматы, в городе проживают 234 148 пенсионеров.

На реализацию деятельности Центров активного долголетия выделено 281,8 миллиона тенге, их ежедневная посещаемость 1 056 человек.