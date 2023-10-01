Более 30 муралов украсят многоэтажки Астаны

Больше 30 муралов украсят многоэтажные жилые дома Астаны в течение года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В планах у художников написать портреты известных людей и картины, олицетворяющие общечеловеческие ценности. Зимние холода не за горами, но в этом дворе на одной из улиц столицы как будто бы весна. Строители облагораживают территорию, высаживают деревья. Главным же украшением жилищного комплекса станет рисунок на фасаде дома.

Вариантов для мурала на стене этого дома у художников было несколько: это и современное искусство, и портреты исторических личностей. Выбор в итоге пал на девушку Акерке. Собой рисунок олицетворяет благоденствие.

"В основном была тематика с озеленением. Дети сажают, поливают деревья, в такой стилистике. Хотелось бы, чтобы подрастающее поколение больше ценило природу", — рассказывает художник Николай Селютин.

Рисовать Акерке доверили одним из лучших стрит-арт-художников. В копилке у творческой команды больше 20 муралов по всей стране. На визуализацию каждой картины творцы тратят около двух недель. В работе используют специальную краску, устойчивую к любым погодным условиям.

"Этот мурал мы заканчиваем, потом планируем район "Шапагата". Там сейчас тоже благоустраивают дворы. Мы готовим презентацию по трансформаторным подстанциям, хотим там украсить", — делится художник.

В Астане таких изображений много, именно в старой части города. В акимате говорят, что таким образом не только украшают столицу, но и несут в массы позитивный посыл и транслируют нравственные общечеловеческие ценности. В будущем власти намерены украшать креативными эскизами не только жилые дома, но и светофоры.