Более 30 тысяч кубометров снега вывезли за ночь из Астаны

В ночную смену с 1 на 2 января с улиц Астаны было вывезено 30 654 кубометра снега, совершено 2 204 грузовых рейса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

Сообщается, что коммунальные службы работают в усиленном круглосуточном режиме работы для удобного передвижения горожан. На улицах Астаны работают более 1500 единиц спецтехники и около 2 500 дорожных рабочих.

Также отмечается, что в столице действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

"Просим жителей и гостей столицы быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от дальних поездок", - обратились в акимате.

Также сообщается, что с начала зимнего периода с улиц Астаны было вывезено более 890 тысяч кубометров снега, что составляет более 67 тысяч грузовых рейсов.