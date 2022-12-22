Более 30 долгостроев планируют сдать в Астане в следующие два года

Фото: пресс-службы акимата Астаны

В Астане в 2023-2024 годах планируют завершить строительство более 30 долгостроев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

"В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и благодаря прямой поддержке государства, сегодня завершено строительство 120 домов, около 13 тысяч семей-дольщиков получили жильё. В 2023-2024 годах планируем завершить оставшиеся восемь объектов или более 30 домов, это порядка четырёх тысяч семей-дольщиков", - сообщил заместитель акима Астаны Есет Байкен.

В акимате уточнили, что по каждому объекту определён механизм и источники финансирования.

Напомним, что количество семей-дольщиков в столице с 2019 года, когда насчитывалось 150 проблемных домов, сократилось с 16-ти до четырёх тысяч.