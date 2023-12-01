Более 2,5 тысячи заболевших корью зарегистрировано в Жамбылской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жамбылской области растет число заболевших корью. По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области, в Жамбылской области на 30 ноября 2023 года зарегистрировано 2 515 заболевших, основную часть которых составляют дети до 14 лет, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
Заболевание выявлено во всех районах области, но большинство случаев зафиксировано в Таразе, Меркенском, Байзакском и Шуском районах.
— Сразу хочу отметить, что эффективного метода лечения кори нет. Единственной защитой является вакцинация. Среди заболевших 85% не вакцинированные. Причины, почему они не получили вакцины, разные, но в основном это отказы от вакцинации, медицинские отводы, не достижение прививочного возраста, — рассказала руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Байдильда Шыналиев.
По словам спикера, согласно Национальному календарю прививок в плановом порядке вакцинация проводится в один год и в шесть лет. Для вакцинации используется безопасная и эффективная вакцина против кори в комбинации с компонентом против краснухи и паротита — ККП.
Ранее, министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что на 29 ноября в республике зарегистрировано более 17 тысяч случаев кори. Из них 82% приходится на детей, в том числе - 83% на не привитых. 60% детей не привиты в связи с отказом.
Самое читаемое
- Эксперты предупредили казахстанцев о возможных рисках при покупке китайских автомобилей
- Лошадь в легковушке перевозил житель ВКО
- Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023
- В Актюбинской области педагог взяла кредит, чтобы купить диплом
- Избивают и наказывают: подросток позвонил в полицию и рассказал о насилии в Алматы