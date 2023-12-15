Более 230 человек эвакуировали военнослужащие с трасс в Жамбылской области

Казахстанские военнослужащие продолжают спасательные мероприятия в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны РК.

Военнослужащие продолжают оказывать помощь людям, застрявшим в снежных заносах на своих автомобилях, задействовав для поиска и эвакуации 14 единиц военной техники - многоцелевые тягачи и автомобили повышенной проходимости.

Военнослужащие эвакуировали с автомобильных дорог эвакуировано в населённый пункт Кенен более 150, а в поселок Кайнар – более 80 человек.

Напомним, из-за сильного ветра и морозов на территории Кордайского и Шуского районов Жамбылской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

Железнодорожники устранили затор в Жамбылской области, ограничив их скорость. Ранее в КТЖ сообщили, что 21 поезд задержится.

Транспортные полицейские доставили более 500 человек на железнодорожные вокзалы станции Шу и Тараз, чтобы те смогли добраться до конечного пункта назначения поездом.