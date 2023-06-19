Более 200 молодых людей нашли работу на ярмарке вакансий в Алматы

О трудоустройстве алматинской молодежи рассказал заместитель управления молодежной политики города Алматы Азиз Кажденбек, передает BaigeNews.kz.

Он сообщил, что на сегодня управлением проведены 3 Дня карьеры в Алмалинском, Медеуском и Наурызбайском районах. В мероприятиях приняли участие более 400 крупных компаний, предоставив свыше 1,5 тысячи вакансий для молодежи. А также, более 40 вузов и колледжей, лучшие спикеры и профориентационные специалисты. Дни карьеры охватили более 12 тысяч молодых людей из числа безработной молодежи, выпускников вузов, колледжей и школ.

"С 6 июня стартовали Дни карьеры, направленные на трудоустройство выпускников вузов и колледжей, а также безработной молодежи города. В течении месяца, мы планируем провести 8 Дней карьеры для молодежи в каждом районе города. Отмечу, что трудоустройство и сокращение доли молодежи NEET являются одними из ключевых направлений молодежной политики города. Потому основным индикатором в Дорожной карте по поддержке развития молодежи является трудоустройство 10 тысяч молодых людей ежегодно", - подчеркнул Кажденбек.

Для объединения и координации усилий центров карьеры учебных заведений, государственных структур и работодателей мы создали городской центр карьеры на базе молодежного лофт-центра. В его задачи входят поиск вакансий для молодежи, консультирование по вопросам трудоустройства, проведение обучающих семинаров, а также организация таких мероприятий как профориентационный форум, Дни карьеры.

В мае текущего года управлением молодежной политики, совместно с управлением цифровизации запущена тестовая версия бесплатной цифровой платформы "Jobfair 365" (аналог HeadHunter) для трудоустройства молодых людей.

"Задачи платформы заключаются в объединении работодателей и соискателей из числа молодежи, а также в исключении лишних административных барьеров. Инициатива о создании данного инструмента исходила от руководителей центров карьеры вузов. Сегодня уже зарегистрированы 507 работодателей из 20 регионов Казахстан, которые разместили 1000 вакансий. Самые востребованные 257 вакансий - в сфере транспорта и логистики, и 222 вакансии в сфере производства и сельского хозяйства", - сообщили в ходе брифинга.

В дальнейшем планируется подключение Telegram-уведомлений, создание системы отзыва и рейтинга, а также интеграция с системами государственных органов "Smart bridge". Платформа предлагает информативный личный кабинет, в котором сотрудники Центров карьеры вузов получают возможность моделировать своих студентов и выпускников, отслеживать их карьерную траекторию, а также получать полноценную аналитику в реальном времени. Имеется функционал для организации учебной, производственной и преддипломной практики. Отдельное внимание уделяется безопасности. Пользователи подтверждают личность с помощью ЭЦП во время авторизации, а также возможен вход через QR-код на egov.mobile.

"В целях безопасности, сервис защищает данные пользователя, предотвращая их перехват или модификацию третьими лицами. Это особенно важно при передаче чувствительных персональных данных, таких как резюме, контактная информация и данные об образовании или опыте работы. Также, в системе предусмотрена функция модерации со стороны учебных заведений и городского центра карьеры. Модерация позволяет банить соискателей и вакансии. Кроме того, система автоматически блокирует запрещенные слова (оскорбления, ненормативная лексика, расизм, порнография и сексуальное содержание и т.д.)", - пояснили в ведомстве.

Вместе с тем, в управлении молодежной политики сообщили, что для борьбы с безработицей молодежи были запущены краткосрочные курсы для молодых людей по 4 актуальным профессиям: в сфере услуг, по ІТ-специальностям, по ремесленным специальностям и по soft skils. Приобретение новых навыков позволят молодежи выбрать перспективную и интересную профессию, найти работу, адаптироваться к самостоятельной жизни в обществе и самореализоваться. Напомним, что сегодня в Алматы проживают 682 тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет или почти 32% от общего числа жителей. В 35 ВУЗах и 83 колледжах города обучаются более 255 тысяч студентов. В текущем году по предварительным данным вузы окончат порядка 42 тысячи, а колледжи около 20 тысяч студентов. При этом, по опыту прошлых лет, до 80% выпускников будут стараться найти работу в Алматы, а около 10 тысяч в течение первого года после окончания будут числиться в рядах безработных. За первый квартал 2023 года доля молодежи категории NEET от общего количества молодежи составляет 8,3% (более 53 тысяч молодых людей).