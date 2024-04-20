Более 200 км берегоукрепительных дамб построили в Атырау за две недели

В Атырау продолжаются берегоукрепительные работы в связи с подъемом реки Жайык и увеличенным водосбросом из Ириклинского водохранилища, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.

Всего в берегоукрепительных работах задействовано 1 028 единиц техники, 3 875 работников различных организаций, 3 741 волонтер. На сегодня город разделен на 111 секторов, где ведутся берегоукрепительные работы. Для защиты города от паводков всего планируется построить 238 км дамб, на данный момент завершено строительство 203 км.

Сегодня в рамках субботника в берегоукрепительных работах приняли участие около 120 различных государственных и частных организаций и свыше 8000 человек.

В противопаводковых работах приняли участие аким Атырауской области Серик Шапкенов и работники аппарата, которые занимались укреплением дамб в районе Дома юношества "Шанырак".

"Противостояние стихии показало, насколько мы едины и сплоченны. Мы видим, как атыраусцы, различные компании и власти работают вместе, чтобы защитить город. Независимо от профессии, возраста или социального статуса каждый из нас вносит свой вклад. Только вместе мы сможем преодолеть любые трудности, — отметил аким области.

В целом, по Атырауской области проводятся противопаводковые мероприятия, возведены защитные дамбы протяженностью 423,95 км при плане 506,8 км, объем выполненных работ составляет 83,6%. Также было уложено более 2,5 млн мешков. В работах задействованы 17 549 человек и 1 800 единиц техники.