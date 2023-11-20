Более 200 кг наркотиков изъяли казахстанские полицейские в ноябре

Крупные партии наркотиков изъяли полицейские в ноябре в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что в ноябре были ликвидированы две нарколаборатории по изготовлению синтетических наркотиков. Житель Алматы был задержан за организацию нарколаборатории. В его арендуемой квартире в ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли оборудование и предметы, используемые для изготовления наркотиков, две стеклянные колбы, канистры и 1,5 килограмма мефедрона.

В посёлке Узынагаш Алматинской области полицейскими за организацию нарколаборатории задержали ещё двох жителей Алматы. В ходе обыска контейнера, расположенного на территории дома, изъято более трёх тонн прекурсоров, электронные весы, реактор, стеклянные колбы и 30 килограммов готовой продукции психотропного вещества мефедрон.

Кроме того, в Алматы задержаны двое жителей Жамбылской области. В салоне их автомашины было изъято 152 килограмма гашиша. Они везли его в Алматы для последующего сбыта.

Также в Алматы задержан 24-летний житель города, в автомашине которого изъято 1,2 килограмма психотропного вещества мефедрон, полученный им в виде закладки для дальнейшей реализации.

В Семее задержаны два жителя Павлодарской области с одним килограммом психотропного вещества “а-PVP”. Они работали в интернет-магазине в качестве закладчиков-складменов.