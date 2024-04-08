Более 200 человек эвакуировали с дач в Актюбинской области
Сегодня, 18:52
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Сегодня, 18:52Сегодня, 18:52
112Фото: ДЧС Актюбинской области
О паводковой ситуации в Актюбинской области сообщили в ДЧС, передаёт BaigeNews.kz.
"Работа в направлении защиты населения и территории от паводков и аварийно-спасательные работы продолжаются. В связи с повышением уровня реки Каргалы сохраняется опасность в садоводческих коллективах и населённых пунктах, расположенных вблизи водоема", - сообщили в ведомстве.
Из садоводческих товариществ эвакуировали 202 человека, в том числе 101 ребёнка.
В районе жилых массивов ведутся работы по отводу воды, обваловке.
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