Более 20 человек погибли при пожаре в больнице Пекина

В Пекине при пожаре в больнице погиб как минимум 21 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

Пожар произошёл днём 18 апреля. Было эвакуировано более 70 пациентов. Пожар потушили за полчаса.

Причины пожара выясняются.

Today, April 18, a Fire at #Beijing Fengtai Changfeng Hospital🏥 Killed 21 People. Only a cold official announcement can be published, and no independent coverage or investigation is allowed. pic.twitter.com/s7FasWX7Jx