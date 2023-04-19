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Сегодня, 07:49
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Фото: соцсети

Более 20 человек погибли при пожаре в больнице Пекина

В Пекине при пожаре в больнице погиб как минимум 21 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

Пожар произошёл днём 18 апреля. Было эвакуировано более 70 пациентов. Пожар потушили за полчаса. 

Причины пожара выясняются.

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Сегодня, 07:49
79
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