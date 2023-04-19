- Более 20 человек погибли при пожаре в больнице Пекина 07:49 79
- Мобильное приложение для расчёта инфляции появилось в Казахстане 07:22 235
- Ещё один цифровой документ доступен в eGov Mobile 06:48 397
- Книжный челлендж запустили в TikTok для казахстанцев 05:30 448
- Кокшетауцев заставили вернуть незаконно полученное от акимата жильё 04:55 344
- В России выявлены первые заболевшие новым подвариантом коронавируса 03:32 419
- В ВКО подростков поселят в гостевые семьи для изучения казахского языка 02:16 365
- Драму о бытовом и гендерном насилии сняли в Казахстане 01:37 379
- Жильцы элитного ЖК Астаны судятся с владельцем автомойки 00:40 709
- Бывшего начальника колонии осудили в Павлодаре 18.04.2023 601
- 17 аулов Актюбинской области остаются без света 18.04.2023 464
- Мужчина разбился на угнанной машине в Астане 18.04.2023 668
- Казахстанские школьницы завоевали медали на олимпиаде по математике в Словении 18.04.2023 438
- На удочку автомошенника попались жители трёх регионов Казахстана 18.04.2023 482
- Взрыв в Жанаозене: беременная пострадавшая потеряла ребёнка 18.04.2023 466
- "Постоянно ищу новые подходы" - молодой учитель о том, как мотивирует школьников на обучение 18.04.2023 705
- Замакима района арестовали по подозрению в коррупции в Шымкенте 18.04.2023 501
- Дневной стационар для детей с инвалидностью откроют в Караганде 18.04.2023 443
- Контейнеры горят на рынке в Алматы 18.04.2023 563
- Новостной портал El.kz получил серебряную кнопку YouTube 18.04.2023 543
- "Служба и опасна, и трудна": 60 лет исполняется органам предварительного следствия в Казахстане 18.04.2023 595
- Несколько советов дольщикам дал генпрокурор РК 18.04.2023 502
- Изнасилование несовершеннолетней: подозреваемого задержали в Алматинской области 18.04.2023 601
- Курс доллара вырос в Казахстане 18.04.2023 473
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 513
- Елена Рыбакина сразится за Porsche на турнире в Германии 18.04.2023 633
- На ТЭЦ Экибастуза новое ЧП - разгерметизировался котлоагрегат 18.04.2023 650
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 510
- В Нацбанке назвали регион с самой высокой инфляцией 18.04.2023 510
- Список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков, обновили в Астане 18.04.2023 736
- Пенсионеры будут получать пособие в 300 тысяч тенге: правда или ложь 18.04.2023 810
- Автомобилям разрешат проезд по автобусной полосе на одном из проспектов в Алматы 18.04.2023 557
- Как сделать лекарства доступнее для казахстанцев 18.04.2023 564
- Около 100 фактов использования поддельных документов иностранцами выявил КНБ 18.04.2023 573
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 859
- На шесть лет осудили браконьеров за вылов краснокнижного туркестанского усача 18.04.2023 585
- Акимат Экибастуза планирует вернуть потраченные во время ЧС деньги 18.04.2023 565
- Токаев обсудил строительство АЭС в Казахстане с Гендиректором МАГАТЭ 18.04.2023 647
- Мошенники предлагают казахстанцам на Рамадан подарки от имени банка 18.04.2023 640
- Промоутер рассказал о возвращении Геннадия Головкина на ринг 18.04.2023 773
- Казахстан обсуждает с Вьетнамом введение безвизового режима 18.04.2023 580
- В ВКО от предпринимателей требовали открыть счёт в определённом банке 18.04.2023 557
- Три призывника скрыли свои болезни, чтобы попасть в армию в 2022 году 18.04.2023 639
- ТЭЦ Петропавловска оштрафовали на 5 млн тенге за неповеренные средства измерения 18.04.2023 776
- Похищенное в ходе январских событий оружие нашли в Жамбылской области 18.04.2023 633
- Дистанционные предрейсовые осмотры водителей хотят ввести в Казахстане 18.04.2023 766
- До 10 лет лишения свободы грозит участникам "Народного Совета" в СКО - прокуратура 18.04.2023 873
- Почти 3 тысячи грузовиков со снегом вывезли с улиц Астаны за ночь 18.04.2023 600
- Жалобы на приписки в ФСМС: казахстанцы забирают заявления по просьбам врачей 18.04.2023 728
- В Караганде грабитель отобрал у пенсионера электросамокат 18.04.2023 626
- Около трёхсот военнослужащих погибли в Казахстане за три года 18.04.2023 968
- Начался прием заявок на участие в конкурсе социальной ответственности бизнеса "Парыз" 18.04.2023 776
- Павлодарские оперативники "накрыли" оптовый канал продажи "синтетики" 18.04.2023 599
- Лучшего работника и трудовую династию выберут в Казахстане 18.04.2023 605
- Токаев сменил посла в Азербайджане 18.04.2023 750
- Пьяные девушки на Daewoo Matiz пытались уйти от полицейской погони в Уральске 18.04.2023 668
- Бибисара Асаубаева сотворила сенсацию в первом матче против сборной мира 18.04.2023 2876
- Жители Риддера снова замерзают из-за проблем на ТЭЦ 18.04.2023 614
- Вдвое увеличили надбавки за почётное звание народного артиста 18.04.2023 690
- Чиновников от образования подозревают в хищении 543 млн тенге в Кызылординской области 18.04.2023 767
- 19 апреля Токаев проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития страны 18.04.2023 789
- В Павлодаре спасли тонущую косулю 18.04.2023 564
- В Казахстане выявили более 70 случаев заражения COVID-19 за сутки 18.04.2023 633
- В правительстве решили взяться за трудоустройство молодёжи категории NEET 18.04.2023 643
- Грузовой поезд сбил лошадей в Павлодарской области 18.04.2023 683
- Первая казахстанка в истории UFC попала в трудную ситуацию и попросила о помощи 18.04.2023 888
- Аким Экибастуза подал в суд на "Экибастузтеплоэнерго" 18.04.2023 670
- Обвиняемого в изнасиловании дочери мужчину оправдали в Мангистау 18.04.2023 1778
- Врачи извлекли червей из мозга 10-летнего ребенка в Шымкенте 18.04.2023 1215
- Шавкат Рахмонов кардинально сменил имидж 18.04.2023 985
- Суд признал недействительными договоры купли-продажи земельных участков авторынка "Барыс" 18.04.2023 1204
- Построенные по госпрограмме новостройки расползаются по швам в Актобе 18.04.2023 703
- Житель Караганды столкнул с эскалатора незнакомого мужчину 18.04.2023 1167
- Школьников Астаны вернут за парты 17.04.2023 722
- Спецавтобусы будут развозить верующих в ночь Қадір түні в Астане 17.04.2023 776
- 10 дел расследуют по фактам участия казахстанцев в конфликте в Украине 17.04.2023 756
- Старинный пистолет сдал в полицию житель Атырау 17.04.2023 1344
- "Читала Абая в оригинале". Как педагог Анастасия Кравченко учит казахстанцев госязыку 17.04.2023 1404
- Взрыв в Жанаозене: на месте ЧП завершили разбор завалов 17.04.2023 774
- Школьник пропал в Костанайской области 17.04.2023 810
Сегодня, 07:49
79
79Фото: соцсети
Более 20 человек погибли при пожаре в больнице Пекина
В Пекине при пожаре в больнице погиб как минимум 21 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).
Пожар произошёл днём 18 апреля. Было эвакуировано более 70 пациентов. Пожар потушили за полчаса.
Причины пожара выясняются.
Today, April 18, a Fire at #Beijing Fengtai Changfeng Hospital🏥 Killed 21 People. Only a cold official announcement can be published, and no independent coverage or investigation is allowed. pic.twitter.com/s7FasWX7Jx— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng 曾錚真言 (@jenniferzeng97) April 18, 2023
Поделитесь:
-
Trend news
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 856
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 1333
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 1836
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 4297
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 36118
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 1651
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 1602
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 1835
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 3571
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 1785
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 1883
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 2606
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 2151
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 2198
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 2179
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 2170
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 2117
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 1898
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 2214
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 2150
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 2476
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 2433
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 2138
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 2344
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 2299
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 2762
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 2062
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 2029
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 11375
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 2275
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 2345
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 2169
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 2598
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 2621
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 3551
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 2759
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 2921
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 5813
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 3732
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 2319
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 2480
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 2404
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 2118
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 6958
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 2057
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1863
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 2461
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 2527
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2689
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 2244
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 2582
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 2593
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 3018
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 8503
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 10083
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 2529
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 2379
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 2551
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 2386
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 4528
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 2356
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 2449
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 3197
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 2594
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 2319
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 2487
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 27821
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 3658
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 2662
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2722
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 2306
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2987
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 14265
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 20220
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2769
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2626
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 16389
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 3044
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 2917
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13785
-
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 506
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 507
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 842
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 1102
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 1808
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 1850
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 1984
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 2614
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 2040
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 1790
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 2118
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 3341
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 2159
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 2221
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 2055
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 2237
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 2074
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 1923
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 2221
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 2106
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 2102
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 2095
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 2324
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 1976
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 2645
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 2030
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 2265
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 2731
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 2213
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 2002
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 2379
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 2290
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 2262
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 2335
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 2604
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 2680
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 2525
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 2238
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 2541
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 2203
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 2871
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 2458
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 2424
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 2216
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 2455
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 2721
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 2772
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 2187
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 2050
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 2882
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 2431
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 2340
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 2615
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 4243
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 2941
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 2334
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 2343
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 2370
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 2226
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 2387
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 2460
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 2451
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 2375
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 2077
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 2498
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2447
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2584
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 3166
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 2746
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2669
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2863
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 3742
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 2543
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2903
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 3048
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 3253
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2870
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3891
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 3736
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 3570