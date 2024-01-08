Более 194 млн тенге похитили при строительстве пункта попуска "Кордай"
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Антикор расследует дело в отношении должностных лиц нацкомпании "КазАвтоЖол". Стали известны некоторые подробности, передаёт BaigeNews.kz.
"Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Жамбылского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве пункта попуска "Кордай". Предварительная сумма ущерба составляет более 194 миллионов тенге. С санкции суда все подозреваемые: заместитель директора филиала "КазАвтоЖол", представитель подрядной организации и эксперт технического надзора заключены под стражу", - сообщили в Антикоре.
Следствие продолжается.
Ранее сообщалось о том, что задержан замдиректора "КазАвтоЖол" по Жамбылской области.
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