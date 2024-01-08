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Более 194 млн тенге похитили при строительстве пункта попуска "Кордай"

Сегодня, 20:18
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 20:18
Сегодня, 20:18
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Антикор расследует дело в отношении должностных лиц нацкомпании "КазАвтоЖол". Стали известны некоторые подробности, передаёт BaigeNews.kz.

"Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Жамбылского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве пункта попуска "Кордай". Предварительная сумма ущерба составляет более 194 миллионов тенге. С санкции суда все подозреваемые: заместитель директора филиала "КазАвтоЖол", представитель подрядной организации и эксперт технического надзора заключены под стражу", - сообщили в Антикоре.

Следствие продолжается.

Ранее сообщалось о том, что задержан замдиректора "КазАвтоЖол" по Жамбылской области.

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