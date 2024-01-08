Антикор начал расследование в отношении замдиректора филиала "КазАвтоЖол"
Сегодня, 10:34
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Сегодня, 10:34Сегодня, 10:34
151Фото: Baigenews.kz
Задержан замдиректора "КазАвтоЖол" по Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции.
В ведомстве подтвердили информацию о задержании.
"Начато досудебное расследование. Подтверждаем информацию о начале досудебного расследования. Подробности будут позже", - говорится в сообщении.
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