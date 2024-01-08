  • 8 Января, 11:44
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Антикор начал расследование в отношении замдиректора филиала "КазАвтоЖол"

Сегодня, 10:34
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 10:34
Сегодня, 10:34
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Фото: Baigenews.kz

Задержан замдиректора "КазАвтоЖол" по Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции.

В ведомстве подтвердили информацию о задержании.

"Начато досудебное расследование. Подтверждаем информацию о начале досудебного расследования. Подробности будут позже", - говорится в сообщении.

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