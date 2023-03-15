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  • Более 18 тысяч человек подали заявления на банкротство физических лиц
favorit-consult.ru Сегодня, 10:15
254
Сегодня, 10:15
254
Фото: favorit-consult.ru

Более 18 тысяч человек подали заявления на банкротство физических лиц

С 3 марта начался прием заявлений от граждан на банкротство, уже поступило более 18 тысяч заявлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина страны.

В основном заявления поступают через портал электронного правительства eGov.kz (94 процента), а также через мобильное приложение e-Salyq Azamat (шесть процентов).

Согласно требованиям закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" в течение 15 рабочих дней органы государственных доходов проводят проверку на соответствие гражданина следующим условиям:

  • долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и/или коллекторскими агентствами не должен превышать 5,5 миллиона тенге (1600 МРП);
  • просрочка по оплате долгов должна превышать 12 месяцев;
  • отсутствует имущество, в том числе совместно нажитое в браке (автомашина, квартира, дом, участок, депозит в банке и т.д.);
    проведена процедура урегулирования с банками и МФО по долгам.
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#заявление #банкротство #требования
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:15
254
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