Более 18 тысяч человек подали заявления на банкротство физических лиц

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С 3 марта начался прием заявлений от граждан на банкротство, уже поступило более 18 тысяч заявлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина страны.

В основном заявления поступают через портал электронного правительства eGov.kz (94 процента), а также через мобильное приложение e-Salyq Azamat (шесть процентов).

Согласно требованиям закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" в течение 15 рабочих дней органы государственных доходов проводят проверку на соответствие гражданина следующим условиям: