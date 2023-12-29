Более 175 млрд тенге потратили туристы на казахстанские гостиницы в 2023 году
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Казахстанские места размещения обслужили туристов на сумму более 175,7 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.
Сообщается, что за девять месяцев 2023 года более четырёх тысяч казахстанских мест размещения обслужили туристов на 175,7 миллиарда тенге. Это на 36% больше показателей за аналогичный период прошлого года, а также в два раза больше допандемийного уровня.
"Комитетом будет продолжена работа по созданию комфортных условий для гостей, расширению ассортимента размещения и повышению качества туристических услуг. Эти усилия направлены не только на удовлетворение потребностей наших посетителей, но и на поддержку экономического роста в сфере туризма. Вместе с тем, они способствуют укреплению репутации Казахстана как привлекательного туристического направления с разнообразными и качественными вариантами проживания", - сказал исполняющий обязанности председателя Комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.
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