Более 1700 камней достали из желчного пузыря женщины в Алматы

Фото: inform.kz

Пенсионерку с желчнокаменной болезнью прооперировали Алматы. Врачи извлекли из органа более 1700 камней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

62-летняя женщина поступила в городскую клиническую больницу №7 в экстренном порядке. Она жаловалась на боли в правом подреберье, тошноту, рвоту, сухость во рту.

После обследования ей поставили диагноз: желчнокаменная болезнь, острый калькулёзный холецистит.

На следующий день ей провели лапароскопическую холецистэктомию под общим обезболиванием - современная малоинвазивная технология. После удаления жёлчного пузыря из него извлекли 1735 конкрементов диаметром от нескольких миллиметров до 1,5 сантиметра.

"Эта операция обновила мой рекорд: в этот раз обнаружено более 1730 конкрементов и это только в жёлчном пузыре. Для сохранения здоровья и предупреждения осложнений настоятельно рекомендую проходить профилактические и скрининговые осмотры", - сказал заведующий отделением хирургии №2 ГКБ №7 Муса Сахипов.

Операция прошла успешно, на четвёртый день после неё пациентку выписали.