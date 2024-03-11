  • 11 Марта, 13:58
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Более 17 тысяч гектаров земли вернули государству в области Абай

Сегодня, 13:48
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 13:48
Сегодня, 13:48
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Фото: baigenews.kz

Прокуратурой Жарминского района области Абай государству возвращено более 17 тыс. га земли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай.

"Установлено, что одно из местных крестьянских хозяйств на протяжении длительного времени не использовало предоставленные ему земельные участки площадью более 17 тыс. га, передав их в субаренду третьим лицам.

Решением суда данные земельные участки изъяты в пользу государства, их кадастровая стоимость составила 329 млн. тенге", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о предоставлении их другим нуждающимся землепользователям, в том числе местным инвесторам для реализации инвестиционных проектов.

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