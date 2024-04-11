Более 15 тысяч жителей Туркестанской области приняли участие в акции "Чистый Казахстан"

Глава региона Дархан Сатыбалды призвал туркестанцев поддержать акцию "Чистый Казахстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Дархан Сатыбалды отметил, что патриотизм начинается с чистоты, каждый человек обязан сеять деревья, сохранять чистоту родного края, защищать природу.

"Сегодня мы встретились на важном экологическом мероприятии. По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране стартовала экологическая акция "Чистый Казахстан". Эту инициативу с радостью восприняли любители природы Туркестанской области. Ведь в нашем регионе очень много активных, патриотичных граждан. В Туркестанской области мы начали акцию "Чистый край – Туркестан". В связи с этим с прошлой недели начаты работы по уборке, озеленению районов, городов. Это не месячная кампания. Наша цель - сохранить чистоту, сделать посев деревьев, цветов жизненным навыком", - сказал аким области.

С начала акции в области очищено 1500 улиц и более 33 тысяч тротуаров, вывезено 850 тонн мусора. Также побелено более 140 тыс. деревьев, высажено около 138 тыс. саженцев. Кроме того, очищено 275 парков и скверов, 192 детских и спортивных площадок. В этих мероприятиях приняли участие 279 единиц техники и более 15 тысяч человек.