Более 15 млрд тенге пустили на ветер во "внучке" фонда "Самрук-Қазына"

Растрату активов на сумму более 15 миллиардов тенге выявили аудиторы в одной из "внучек" Фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына", передаёт BaigeNews.kz.

Деньги направлялись на строительство объекта по выработке электроэнергии с помощью ветра. Однако станцию так и не возвели.

В 2020 году ТОО "Ereymentau Wind Power", 100 процентов доли которого принадлежит АО "Самрук-Энерго", по итогам тендера заключило договор с ТОО "Олимп Транс Сервис" на строительство ветряной электростанции (ВЭС) в районе Ерейментау мощностью 50 МВт" на общую сумму 26,1 миллиарда тенге.

По условиям договора объект должны были построить за 17 месяцев - до 4 июня 2021 года.

"В 2020 году подрядчиком работы начаты не были, при этом авансовые платежи в сумме 10,5 миллиарда тенге были выплачены в полном объёме. Аванса в таком размере подрядчику оказалось недостаточно, для поставки 11 комплексов ветрогенераторов он потребовал увеличить финансирование. Не имея на то законных оснований, используя медиацию, ТОО "Ereymentau Wind Power" увеличило сумму аванса ещё на 5,5 миллиарда тенге", - сообщили в департаменте внутреннего государственного аудита по Астане.

Работы на 15,4 миллиарда тенге не выполнены до сих пор, поставка 11 комплексов ветрогенераторов не произведена.

"Лояльность" наблюдательного совета и бывшего руководства ТОО "Ereymentau Wind Power" привела к тому, что выплаченный аванс в размере 15,4 миллиарда тенге оказался ничем необеспечен и была утрачена возможность получения страховой выплаты на случай неисполнения договора подрядчиком. Никакая претензионно-исковая работа по возврату денег не ведётся", - уточнили в ведомстве.

В адрес объекта аудита направлено предписание по устранению выявленных нарушений и вопроса о рассмотрении ответственности лиц, причастных к этим нарушениям.