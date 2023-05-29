Более 15 млн операций в день проводят клиенты казахстанских банков

Фото: ranking.kz

Количество активных пользователей интернет-банкинга в Казахстане растёт стремительными темпами. Клиенты банков уходят из офисов в онлайн, проводя ежедневно более 15 миллионов операций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитический портал Ranking.kz.

Так, к концу первого квартала 2023 года количество пользователей достигло уже 23,1 миллиона единиц — на 14,3 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом, к примеру, ещё в 2019 году в стране числилось всего пять миллионов активных пользователей в секторе.

Наиболее значимым трендом последних лет в финансовой отрасли стало расширение спектра и охвата онлайн-услуг. Финансовые сервисы начали чаще предоставлять через дистанционные каналы обслуживания посредством интернет- и мобильного банкинга. Это поменяло принципы работы институтов с клиентами: внедряя инновационные технологии, банки переходят от физического обслуживания к удалённому.

Подобная тенденция свойственна не только Казахстану — это общемировой тренд. Почти 94 процента пользователей мобильного банкинга отмечают, что пользуются доступом к цифровым банковским услугам не реже одного раза в месяц.

Сегодня мобильные приложения топовых банков Казахстана представляют собой не только набор основных банковских услуг, но в целом большую экосистему, включающую множество разных услуг и возможностей. Например, не приходя в отделение банка, можно моментально оформить кредит, открыть депозит, переводить деньги на карты любых банков мира, проводить всевозможные платежи (оплату коммунальных услуг, пополнение баланса, погашение штрафов и прочие), и совершать массу других небанковских операций.

Аналитики отмечают, что население Казахстана уже готово к массовому использованию цифровых банковских услуг: уровень цифровой грамотности жителей страны достиг по итогам 2022 года 88,3 процента (в 2021 году он составлял 87,3 процента, в 2020-м — 84,1 процента, в 2019-м — 82,1 процента, в 2018-м — 79,6 процента). Это значение показывает долю пользователей в возрасте от шести до 74 лет, владеющих навыками использования персонального компьютера, смартфона, планшета, ноутбука; стандартных программ; получения услуг и сервисов через сеть Интернет.