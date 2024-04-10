Более 100 тонн продуктов и 23 миллиона тенге: помощь ДУМК пострадавшим от паводков

Заведующий отделом "Религия и традиции" ДУМК Нурбек Есмаганбет рассказал, какую помощь оказало Духовное управление мусульман Казахстана землякам, пострадавшим от паводков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил Нурбек Есмаганбет, 1 апреля председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы провёл совещание с участием сотрудников муфтията и главных имамов областей по оказанию благотворительной помощи пострадавшим от паводка регионам.

"С первых дней паводка со стороны ДУМК была создана специальная рабочая группа, в регионы были отправлены члены Фонда "Закят и благотворительность" при ДУМК, Молодёжного совета и волонтёры молодёжного сектора. Кроме того, по инициативе Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы была проведена акция "Одновременно одна молитва", это когда во всех регионах страны все имамы и прихожане мечетей читали одну и ту же молитву одновременно", - рассказал Есмаганбет.

Он добавил, что по поручению председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы в пострадавшие от паводка регионы направлено более 100 тонн гуманитарной помощи. В частности, в Актюбинскую, Атыраускую, ЗКО, Костанайскую, Карагандинскую, Улытаускую области поставлено 100,1 тонн муки, 860 мешков круп (рис, гречка, макаронные изделия, сахар), 4448 литров подсолнечного масла. В гуманитарную помощь, погруженную в 60 газелей и 13 фур, помимо продуктов питания вошли предметы быта и различные инструменты. Жителям вышеуказанных регионов были отправлены 2993 ковров, 32304 предмета быта, 5 лодок, 3 мотора для лодок, 2 светогенератора, 1776 резиновых сапог, 54098 инструментов. Кроме того, 2492 человека ежедневно получают горячее питание. В благотворительных мероприятиях принимают участие 1113 сотрудников ДУМК.

"Вчера наш главный муфтий посетил Костанайскую область, где провёл встречу с пострадавшими от паводка жителями и группой волонтёров фонда "Закят и благотворительность" при муфтияте. Кроме того, 300 семьям были розданы социально значимые продовольственные корзины, а во дворе Костанайской центральной мечети была совершена молитва Коран хатым за благополучие страны в связи с паводком в регионе", - проинформировал спикер.

Кроме того, пострадавшим от паводка регионам была оказана дополнительная финансовая помощь на сумму около 23 миллиона тенге из других областей для приобретения необходимых вещей.