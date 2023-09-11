Более 100 пассажиров загоревшегося самолёта эвакуировали в Сингапуре

Рейс авиакомпании Air China благополучно приземлился в Сингапуре после задымления в салоне самолета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информационное агентство Синьхуа.

Рейс китайской авиакомпании Air China вылетел из города Чэнду в провинции в юго-западном Китае. Он приземлился в Сингапуре в воскресенье, 10 сентября после того, как в салоне самолета было обнаружено задымление, сообщили в Air China.

Никто из 155 человек, находившихся на борту, не пострадал. Ведётся расследование причин инцидента.

Всех людей с самолета эвакуировали при помощи надувных трапов, сообщило издание "Известия".

Китайская авиакомпания запустила рейсы из Ханчжоу в Алматы. Самолёт "А321" будет летать по маршруту регулярно по вторникам, четвергам и субботам. Местный аэропорт считается одним из 10 самых загруженных в Китае.

Напомним, с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу планируется проведение 19 Летних азиатских игр.