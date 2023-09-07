Китайская авиакомпания запустила рейсы из Ханчжоу в Алматы

Три раза в неделю китайская авиакомпания будет совершать рейсы из Ханчжоу в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.

По информации ведомства, 7 сентября 2023 года китайская авиакомпания "Loong Airlines" выполнила первый пассажирский рейс по направлению Ханчжоу – Алматы. Самолёт "А321" будет летать по маршруту регулярно по вторникам, четвергам и субботам.

"Комитетом гражданской авиации на постоянной основе ведётся работа по расширению географии полётов, увеличению количества международных рейсов и привлечению новых иностранных авиакомпаний", - сообщили в КГА.

Отмечается, Ханчжоу - столица провинции Чжэцзян. Население города составляет 10 миллионов человек. Здешний аэропорт считается одним из 10 самых загруженных в Китае. С 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу планируется проведение 19 Летних азиатских игр.