Более 100 миллиардов тенге отправили казахстанцы за рубеж в августе

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Объем денежных переводов из Казахстана в Турцию и Таджикистан достиг исторического максимума. Близки к рекордным значениям и отправления в Узбекистан.

В августе через системы денежных переводов (СДП) казахстанцы отправили более 27 миллиардов тенге. Это в полтора раза больше, чем в июле и на 47 процентов больше, чем в августе 2021-го, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Data Hab.

Переводы в Турцию становятся все более востребованными: за восемь месяцев туда через СДП ушло 163,6 миллиарда тенге, что на 28,8 процента больше уровня января-августа 2021г.

Обновлен и исторический максимум по переводам в Таджикистан, но тут объемы гораздо скромнее – около 2,6 миллиарда тенге за месяц. Для сравнения: за восемь месяцев 2021г. суммарно через СДП в эту страну ушло менее 11 миллиардов тенге.

Близки к рекордным значениям и отправления в Узбекистан. В августе из Казахстана было переведено 38,1 миллиарда тенге. Больше было лишь однажды – в августе 2021г. (39,7 миллиарда тенге).

В целом за месяц казахстанцы отправили за границу через СДП 103,2 миллиарда тенге. Это на 25,3 миллиарда тенге или 35 процентов больше, чем месяцем ранее.