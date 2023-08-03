Более 100 месторождений золота, угля и нефти вернули в госсобственность в Казахстане

Совещание по вопросу возврата в госсобственность месторождений твёрдых полезных ископаемых и углеводородного сырья провёл первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, передаёт BaigeNews.kz.

Правительство ведёт работу по пересмотру контрактов и лицензий недропользователей, допустивших нарушения их условий.

"По итогам анализа уполномоченными органами расторгнуты 118 контрактов (с начала 2023 года – 19 контрактов) и 245 лицензий по твёрдым полезным ископаемым (ТПИ) (с начала 2023 года – 42 лицензий), а также 27 контрактов по углеводородному сырью (с начала 2023 года – 15 лицензий)", - сообщили в пресс-службе правительства.

В государственный фонд возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, углеводородов, бокситов, полиметаллов, которые в дальнейшем выставляются на открытый аукцион для передачи новым инвесторам.

Это обеспечивает дополнительный приток инвестиций в сферу недропользования.

По итогам аукционов, проведённых в 2023 году, в бюджет страны уже уплачен подписной бонус на сумму 1,5 миллиарда тенге. При этом новые инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью составят более чем 15,7 миллиарда тенге.

Уполномоченными органами ведётся работа по применению штрафных санкций к недропользователям, нарушившим финансовые обязательства.

В доход государства взыскана неустойка в размере 934 миллиона тенге по ТПИ (с начала 2023 года 603 миллиона тенге), а также погашена задолженность на 1,94 миллиарда тенге по девяти контрактам в сфере углеводородного сырья.