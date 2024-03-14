  • 14 Марта, 21:45
  • BAIGENEWS

Более 100 инициатив озвучили участники Национального курултая

Сегодня, 21:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот видео Сегодня, 21:15
Сегодня, 21:15
85
Фото: скриншот видео

В Атырау прошли заседания рабочих секций в рамках III заседания Национального курултая. О том, что обсуждали собравшиеся, сообщил государственный секретарь Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz

В первой половине дня прошла работа секции "Гражданское общество", модератором которой выступил помощник президента Руслан Желдибай, и секции "Культура. Искусство. Духовность", модератор которой министр культуры и информации Аида Балаева.

Во второй половине дня работали секции "Социально-экономическое и региональное развитие", модератор – заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, и "Образование и наука", модератор – министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

"На четырёх секциях выступили более 70 членов Национального курултая, которые озвучили свыше 100 инициатив и предложений. Большинство из прозвучавших на секциях предложений касаются дальнейшего укрепления консолидации общества, продвижения общенациональных ценностей, повышения научного потенциала, поддержки культуры, развития местного самоуправления, регулирования миграционных процессов и ряда других общественно значимых вопросов. Такая активность членов Национального курултая свидетельствует, что данный гражданский институт стал эффективной площадкой диалога общества и государства", - отметил Карин.

Самое читаемое

Наверх