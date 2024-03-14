Более 100 инициатив озвучили участники Национального курултая

В Атырау прошли заседания рабочих секций в рамках III заседания Национального курултая. О том, что обсуждали собравшиеся, сообщил государственный секретарь Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

В первой половине дня прошла работа секции "Гражданское общество", модератором которой выступил помощник президента Руслан Желдибай, и секции "Культура. Искусство. Духовность", модератор которой министр культуры и информации Аида Балаева.

Во второй половине дня работали секции "Социально-экономическое и региональное развитие", модератор – заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, и "Образование и наука", модератор – министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.