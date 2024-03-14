Более 100 инициатив озвучили участники Национального курултая
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В Атырау прошли заседания рабочих секций в рамках III заседания Национального курултая. О том, что обсуждали собравшиеся, сообщил государственный секретарь Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.
В первой половине дня прошла работа секции "Гражданское общество", модератором которой выступил помощник президента Руслан Желдибай, и секции "Культура. Искусство. Духовность", модератор которой министр культуры и информации Аида Балаева.
Во второй половине дня работали секции "Социально-экономическое и региональное развитие", модератор – заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, и "Образование и наука", модератор – министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
"На четырёх секциях выступили более 70 членов Национального курултая, которые озвучили свыше 100 инициатив и предложений. Большинство из прозвучавших на секциях предложений касаются дальнейшего укрепления консолидации общества, продвижения общенациональных ценностей, повышения научного потенциала, поддержки культуры, развития местного самоуправления, регулирования миграционных процессов и ряда других общественно значимых вопросов. Такая активность членов Национального курултая свидетельствует, что данный гражданский институт стал эффективной площадкой диалога общества и государства", - отметил Карин.
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