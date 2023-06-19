Более 10 тысяч требований к бизнесу в Казахстане не соответствует нормам - правительство

Фото: primeminister.kz

В Казахстане проанализировали 44 сферы регулирования бизнеса. В результате выявлено 10 108 требований, не соответствующих условиям новой регуляторной политики. Об этом сообщили на совещании в правительстве, где рассмотривали внедрение регулирования предпринимательской деятельности "с чистого листа" и автоматизации госконтроля в отношении субъектов бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

По данным министра национальной экономики Алибека Куантырова, на сегодняшний день сформирован единый пул из 386 поправок в законодательные акты, которые призваны исключить необоснованные требования к предпринимателям. В ближайшее время их планируется добавить в проект Закона по вопросам ведения бизнеса, который уже находится в парламенте. Параллельно с этим госорганы ведут отмену и пересмотр требований в рамках подзаконных актов.

С комментариями о проводимой работе также выступили заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Малик Саулебай, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, министр энергетики Алмасадам Саткалиев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Динара Щеглова.

Премьер отметил, что в целом определённая работа по подзаконным актам, направленным на отмену или пересмотр регуляторных требований, уже проведена: из 625 актов принято 513. Вместе с тем на исполнении находятся ещё 112.

В этой связи Алихан Смаилов поручил министерствам сельского хозяйства, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития в срок до 30 июня завершить данную работу.

"Аппарату правительства в случае непринятия отраслевых приказов в установленный срок внести соответствующие представления о привлечении политических государственных служащих к дисциплинарной ответственности", — сказал он.

Кроме того, премьер поручил ответственным госорганам совместно с НПП "Атамекен" дополнительно проработать вопрос сокращения отчётности для бизнеса, что позволит значительно снизить нагрузку на предпринимателей.

В рамках рассмотрения второго вопроса повестки было отмечено, что в прошлом году завершена работа по автоматизации 35 сфер госконтроля бизнеса, в настоящее время проводится работа ещё по 35 сферам.

Глава МНЭ Алибек Куантыров доложил, что платформа Smart Data Ukimet с автоматическим функционалом готова к эксплуатации. В настоящее время она проходит рабочую апробацию. Таким образом, автоматизированная система государственного контроля и надзора заработает с 2024 года.

С докладом о проведении технической настройки платформы выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Свои комментарии по автоматизации систем управления рисками (СУР) также дали заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Малик Саулебай, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Динара Щеглова.

Смаилов подчеркнул, что МСХ и МИИР необходимо до 30 июня обеспечить принятие отраслевых СУР, а также до 1 сентября завершить апробацию всех сфер контроля в системе Smart Data Ukimet в целом.