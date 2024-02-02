Более 1 млн казахстанцев коснулось повышение пособий

Для более 1,3 млн человек была усилена соцподдержка в рамках реализации Социального кодекса в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

По информации ведомства, с 1 июля 2023 года в рамках реализации Социального кодекса РК были повышены некоторые виды государственных пособий и долгосрочных социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на 14,5%.

"Таким образом, с учетом ранее произведенного их повышения на 8,5%, рост размеров пособий и выплат в 2023 году составил 23%. Повышение коснулось 1,3 млн получателей. Кроме того, дополнительно усилены меры по предоставлению технических средств и услуг реабилитации для лиц с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Так, с 1 июля 2023 года в среднем на 14,5% повышены размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. По состоянию на 1 января 2024 года пособия по инвалидности получили 536 083 человек на сумму 221,8 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 188 138 человек на сумму 62,1 млрд тенге.

Также в рамках реализации Кодекса в среднем на 14,5% был повышен размер пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью). Его размер с 1 июля 2023 года составил 1,61 прожиточного минимума, или 65 313 тенге. Всего в 2023 году пособие получили в более 103 тыс. человек на сумму 77,3 млрд тенге.

На 14,5% было повышено государственное пособие лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы. Его получили в среднем 42 тыс. человек на сумму 31,7 млрд тенге.

Кроме того, с 1 июля 2023 года в среднем на 14,5% повышены размеры специальных государственных пособий следующим категориям граждан:

- лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности;

- детям с инвалидностью до семи лет, проживающим в г. Байконыр и получающим пенсию по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- жертвам политических репрессий или лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами;

- лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.

Всего в 2023 году в среднем более 106 тыс. граждан указанных категорий получили специальное государственное пособие на сумму 4,6 млрд тенге.

В рамках реализации Кодекса размер пособия для матерей, награжденных подвеской "Алтын алқа", орденами "Материнская слава" I и II степеней, имеющих звание "Мать-героиня", повышен до 7,4 месячного расчетного показателя. Всего в 2023 году пособие награжденной матери получили в среднем более 233 тыс. человек на сумму 64,2 млрд тенге.

Наряду с этим, на 14,5% были индексированы выплаты из ГФСС по утрате трудоспособности (охвачено 92 тыс. получателей) и по потере кормильца (охвачено 61 тыс. семей). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.

Вместе с тем с 1 января 2024 года все виды государственных пособий, а также выплаты из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца повышены на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции.

Кроме того, в рамках реализации Кодекса приняты дополнительные меры социальной поддержки:

- ЛСИ с диагнозом Spinabifida обеспечиваются лубрицированными катетерами одноразового использования в количестве 6 штук в день (2 190 шт. в год). По итогам года 79 лиц с инвалидностью смогли заказать новые виды катетеров;

- для ЛСИ увеличено количество подгузников в два раза (с 2 до 4 штук в день). По итогам года 404 человека осуществили заказ;

- детям с ментальными нарушениями предоставлена возможность санаторно-курортного лечения. По итогам года ею воспользовались 194 ребенка с инвалидностью.

Всего в прошлом году для лиц с инвалидностью реализовано 461 055 мероприятий по обеспечению техническими средствами и услугами реабилитации.

Также с 1 июля 2023 года местные исполнительные органы или иные юридические лица осуществляют перечисление обязательных пенсионных взносов и взносов на обязательное социальное медицинское страхование, а также обязательные социальные отчисления за индивидуальных помощников, осуществляющих уход за ЛСИ первой группы, имеющих затруднение в передвижении.