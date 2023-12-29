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Болат Журабаев освобождён от должности командующего Силами спецопераций

Сегодня, 15:09
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Акорда Сегодня, 15:09
Сегодня, 15:09
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Фото: Акорда

Болат Журабаев освобождён от должности командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Журабаев Болат Жархумбаевич освобождён от должности командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

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