Болат Журабаев освобождён от должности командующего Силами спецопераций
Сегодня, 15:09
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Сегодня, 15:09Сегодня, 15:09
147Фото: Акорда
Болат Журабаев освобождён от должности командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Журабаев Болат Жархумбаевич освобождён от должности командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
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