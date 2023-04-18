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Суд признал недействительными договоры купли-продажи земельных участков авторынка "Барыс"
Решением Карасайского районного суда Алматинской области договоры купли-продажи земельных участков, общей площадью 37,6 гектаров (авторынок "Барыс") признаны недействительными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
"В порядке оперативного информирования сообщаем, что 17 апреля 2023 года состоялось оглашение решения Карасайского районного суда об удовлетворении исковых требований прокуратуры Карасайского района о признаний недействительными типовых договоров купли-продажи земельных участков, общей площадью 37,6 га (авторынок "Барыс")", - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Ранее стало известно, что прокуратура Алматинской области возбудила дело против Болата Назарбаева, брата экс-президента Нурсултана Назарбаева. Речь шла о его договорах купли-продажи земельных участков, предназначенных для строительства авторынка "Барыс".
Стало известно, что земельные участки общей площадью свыше 35 гектаров, относились к землям сельскохозяйственного назначения, а их целевое назначение без веского основания не допускалось изменять.
Кроме того, факт передачи земли произошёл с серьёзными нарушениями. По этой причине прокуроры потребовали признать документы недействительными и вернуть их в собственность государства.
К слову, с 2004 по 2019 год было заключено семь договоров купли-продажи земельных участков.
Напомним, в феврале 2023 года стало известно, что государству вернули 239 тысяч гектаров в Мангистауской области и 60 тысяч гектаров земли в Жамбылской области, собственником которых являлись дочерние компании Болата Назарбаева. А в марте этого года брата экс-президента страны обязали вернуть государству акции алматинского завода.
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