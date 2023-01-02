Боец UFC и бывший тренер детей Кадырова умер в 31 год

Бывший руководитель секретариата главы Чечни Рамзана Кадырова Абдул-Керим Эдилов скончался в 31 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Starhit.

Абдул-Керим Эдилов бился в полутяжелой весовой категории. Мужчина провел 21 бой, и в 17 из них одержал победу. В 2017-м он стал лидером в UFC — самой престижной лиге MMA. Тогда спортсмен отправил в нокаут серба Бояна Михайловича.

Боец был личным тренером детей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Также Эдилов занимал должность заместителя председателя правительства Чеченской Республики, а в феврале 2022-го стал вице-премьера республики по молодежной политике, спорту и контролю за расходованием бюджетных средств. В прошлом месяце Абдул-Керим покинул пост по собственному желанию.