Бобры оставили без электричества два села в России

Жители Новосибирской области в России страдают из-за активности бобров. Грызуны построили плотины на реке Грязнушке. В итоге она сменила русло и затопила дорогу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.

Это единственный путь, который соединяет деревню Старососедово с райцентром. Чтобы отвести воду, дорожники начали рушить плотины. Однако экскаватор тут же увяз в трясине. Следом за техников рухнула и опора линий электропередач. Без электричества остались два соседних села.

Свет в дома вернули спустя несколько часов, а вот технику удалось вытащить из болота лишь на вторые сутки. Сейчас река Грязнушка течёт по старому руслу. Плотины бобров разрушены до основания, и им предстоит строить хатки, а представителям Минсельхоза искать способы заставить грызунов возводить свои микрорайоны подальше от автодорог.