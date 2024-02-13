Блокпосты выставили в горах в Алматы

О лавинной опасности предупредили спасатели жителей и гостей Алматы. В горах выставили блокпосты, чтобы уберечь туристов от схода снежных масс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"В связи с выпадением интенсивных осадков, на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" о лавинной опасности по бассейнам рек Улкен и Киши Алматы, в период 13-14 февраля выставлены блокпосты по ограничению доступа в зону лавинного риска выше плотины "Аюсай" на дороге "Алматы – Космостанция" и в районе лавиносбора "Эдельвейс" на дороге "ГК Шымбулак–плотина Мынжылкы", - говорится в сообщении ведомства.

Граждан просят воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.