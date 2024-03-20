Блокпосты выставили в горах близ Алматы

В горах близ Алматы объявлен высокий уровень лавинной опасности. На популярных туристических маршрутах выставили блокпосты, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики выпустили штормовое предупреждение. В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, в также из-за выпадения осадков есть риски схода лавин.

"Выставлены блокпосты по ограничению доступа в зону лавинного риска отдыхающих и туристов - "Аюсай" в бассейне реки "Улкен Алматы" (Визит центр), "Эдельвейс" - в бассейне реки Киши Алматы, ГЛК "Шымбулак". Специалисты Казселезащиты отмечают, в марте сходят "мокрые" лавины, у попавшего под них человека шансов выжить практически нет", - сообщили в ДЧС Алматы.

Спасатели настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы.