Блогера из Атырау оштрафовали за шапку прокурора

В Атырау мужчина предстал перед судом за то, что незаконнно носил формернный головной убор сотрудника прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Дело рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Атырау по части 1 статьи 675 КоАП Республики Казахстан ("Незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования").

"Судом было установлено, что 21 февраля 2024 года гражданин Ж. в здании суда №2 города Атырау незаконно носил специальный зимний головной убор прокурора, то есть форменную одежду со знаками различия и символикой. Вина Ж. полностью подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела, протоколом об административном правонарушении, фотографиями. Санкцией части 1 статьи 675 КоАП предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 МРП, с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования. Постановлением суда Ж. признан виновным по ч. 1 ст. 675 КоАП, с учетом его личности, характера совершенного административного правонарушения ему назначено административное взыскание в виде штрафа на сумму 18 460 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу", — говорится в сообщении.

Напомним, что 23 февраля стало известно о задержании блогера, которого подозревают в вымогательстве. Позднее его арестовали на два месяца на время досудебного расследования.